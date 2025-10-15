Fedefútbol reporta salida del país de Miguel ‘Piojo’ Herrera

Miguel “Piojo” Herrera tiene las maletas listas y para evitar especulaciones por si es visto en el aeropuerto Juan Santamaría, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) dio a conocer el motivo del viaje que hará el entrenador mexicano.

“Informamos que el director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera viajará este miércoles a Miami al Congreso de Concacaf para entrenadores que participaron en la Copa Oro 2025. Estará de regreso el próximo fin de semana”, detalló la Federación.

En ese pronunciamiento también se detalla que luego de las competencias oficiales, la Concacaf siempre realiza esta actividad con los estrategas, para compartir conclusiones y experiencias entre los técnicos de los equipos participantes.

