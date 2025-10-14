Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera recibe desde México una noticia inesperada que le duele

Con un mensaje breve, pero sincero, Miguel ‘Piojo’ Herrera reflejó su tristeza

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
08/10/2025. Conferencia de prensa de la selección nacional de fútbol. Proyecto Goal, San Rafael, Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
A Miguel Herrera le dolió cuando le informaron el fallecimiento de un buen amigo. (Lilly Arce/Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaMiguel HerreraMiguel Piojo HerreraGerardo Aguilar
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.