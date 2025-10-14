Miguel ‘Piojo’ Herrera recibe desde México una noticia inesperada que le duele

A Miguel Herrera le dolió cuando le informaron el fallecimiento de un buen amigo.

Horas después de que Miguel “Piojo” Herrera hablaba del triunfo de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua en la eliminatoria mundialista y que hasta su discurso posiblemente no le gustó para nada a Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, el director técnico de la Tricolor recibió una mala noticia desde México.

El estratega publicó una historia en su cuenta de Instagram lamentando el fallecimiento de un buen amigo suyo.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera le dijo a Marco ‘Fantasma’ Figueroa lo que no quería escuchar

“Con gran dolor despedimos al Dr. Gerardo Aguilar, excelente ser humano, te voy a extrañar. QEPD amigo”, escribió Miguel “Piojo” Herrera, acompañando el mensaje con fotografías de momentos amenos que vivió junto al médico y otros conocidos.

El Diario Récord de México reseñó que el médico deportivo trabajó con el “Piojo” en la Selección Mexicana en el proceso rumbo a Rusia 2018.

Inclusive, ese periódico indicó que el vínculo entre Herrera y Aguilar se remonta a los años 90, cuando ambos coincidieron en Toros Neza, cuando el “Piojo” era jugador y don Gerardo era el galeno del club.

LEA MÁS: Mundial 2026: Así marcha la tabla de posiciones en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf (ojo a los partidos que faltan)

“Años después, en 2008, volvieron a encontrarse profesionalmente en los Tiburones Rojos del Veracruz. Herrera dirigía al equipo y Aguilar se desempeñaba nuevamente como médico. Aunque sus caminos se separaron en distintas etapas, la relación profesional y personal se mantuvo sólida”, destacó el Diario Récord.

El fútbol y el destino los hicieron encontrarse de nuevo, en la Selección Mexicana, y en una ocasión, el Dr. Aguilar dijo que esa oportunidad la vivió gracias a buenos amigos, como el “Piojo” Herrera.