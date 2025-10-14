¿Qué tienen en común Toledo y Miguel el ‘Piojo’ Herrera? Véalo aquí

Toda Costa Rica está contenta por el triunfo de la Sele tica contra Nicaragua y el cantante Toledo no es la excepción.
Pero, más allá de la alegría por el resultado de cuatro goles a uno frente a los pinoleros, ¿qué tienen en común Toledo y Miguel el Piojo Herrera, técnico del combinado tico?
La música y la emoción son el denominador común que une al artista con el entrenador, gracias a que este lunes 13 de octubre Repretel hizo un video en el que recopiló las reacciones intensas del Piojo con cada gol de la Tricolor en el Estadio Nacional y las musicalizó con el éxito Con algo simple los elimino, del cantante tico.
LEA MÁS: ‘Toledo’: un documental de zarpes, familia y controversia
El video es emocionante, cargado de adrenalina por los gritos y celebraciones del Piojo, pero también por la intensidad de la letra y la música de la pieza de Toledo, que entre muchas otras frases dice: “Líricamente me tocan el yuyo del pie. No tengo tiempo pa’ principiantes ni ignorantes que se creen gigantes (...) Ustedes son visitantes (...) A los enemies aguante”.
El video pronto se volvió viral en redes sociales, tanto que le llegó a Toledo y al DT de la Sele, quienes desde sus propias cuentas de Instagram lo compartieron con orgullo musical y futbolístico.