¿Qué tienen en común Toledo y Miguel el ‘Piojo’ Herrera? Véalo aquí

Miguel el 'Piojo' Herrera hizo felices a los ticos con el triunfo de Costa Rica ante Nicaragua, uno de los que celebró fue el cantante Toledo.

Toda Costa Rica está contenta por el triunfo de la Sele tica contra Nicaragua y el cantante Toledo no es la excepción.

Pero, más allá de la alegría por el resultado de cuatro goles a uno frente a los pinoleros, ¿qué tienen en común Toledo y Miguel el Piojo Herrera, técnico del combinado tico?

La música y la emoción son el denominador común que une al artista con el entrenador, gracias a que este lunes 13 de octubre Repretel hizo un video en el que recopiló las reacciones intensas del Piojo con cada gol de la Tricolor en el Estadio Nacional y las musicalizó con el éxito Con algo simple los elimino, del cantante tico.

El video es emocionante, cargado de adrenalina por los gritos y celebraciones del Piojo, pero también por la intensidad de la letra y la música de la pieza de Toledo, que entre muchas otras frases dice: “Líricamente me tocan el yuyo del pie. No tengo tiempo pa’ principiantes ni ignorantes que se creen gigantes (...) Ustedes son visitantes (...) A los enemies aguante”.

El video pronto se volvió viral en redes sociales, tanto que le llegó a Toledo y al DT de la Sele, quienes desde sus propias cuentas de Instagram lo compartieron con orgullo musical y futbolístico.