Futbolista de Alajuelense cuenta que Celso Borges no la está pasando muy bien

Celso Borges y Liga Deportiva Alajuelense ponen todo de su parte para que el volante regrese pronto a la acción.

Al ver desde afuera el desempeño de Liga Deportiva Alajuelense ante Herediano, la aplicación de los jugadores hizo que el equipo no reflejara en sí que echaba de menos a Celso Borges en la gramilla sintética del Estadio Carlos Alvarado.

Sin embargo, a lo interno del camerino rojinegro están convencidos de que extrañan al mediocampista en cancha tanto como el propio futbolista añora volver a jugar.

Celso Borges se lesionó el 23 de setiembre contra Motagua, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Además, estando con la Selección de Costa Rica volvió a sentir la molestia.

“No hay por qué mentir, Celso nos hace un poco de falta, es nuestro capitán, es nuestro referente también; pero hay que respaldarlo a él.

”Yo sé que no la está pasando muy bien por la lesión y le mando un saludo, porque estos ganes también son para él. Yo sé que él desearía estar aquí en la cancha, desearía jugar con la Selección”, afirmó Guillermo Villalobos en zona mixta, luego del triunfo de Alajuelense en la casa del “Team”.

En la Liga no quieren apresurar las cosas y creen que Celso Borges no se demorará mucho en volver, pero procurarán que cuando pase, el futbolista esté totalmente listo, evitando una recaída.

Lo que dijo Guillermo Villalobos tras el triunfo de Alajuelense ante Herediano antes del clásico

Según Guillermo Villalobos, el equipo entendió que la mejor manera de respaldar a su capitán es haciendo grupo.

Liga Deportiva Alajuelense le ganó a Herediano antes del clásico contra Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Aparecí yo, apareció Joel Campbell también que hizo un gran partido y tenemos que alzar la mano, porque al final de cuentas no gana Celso, no gana Guillermo; gana la Liga, y todos somos soldados que tenemos que aportar nuestro granito de arena”, citó el hombre que puede jugar como central, contención y hasta lateral.

“La unión de grupo es fundamental, al final de cuentas vemos más a los compañeros que a nuestra propia familia, somos unos privilegiados de jugar fútbol. En la seguidilla de partidos del mes pasado, pasamos todos los días viendo a nuestros compañeros, somos una familia y lo estamos demostrando en la cancha”, comentó.

Mientras que Kenyel Michel exteriorizó un criterio similar al de su compañero, al decir: “Celso es importante para el equipo, pero los que estamos tenemos que hacerlo de la mejor manera, todos estamos preparados para cuando nos toque”.

Alajuelense se alista para recibir este domingo 19 de octubre al Deportivo Saprissa, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y este clásico nacional presenta el atractivo de que el liderato está en juego.

