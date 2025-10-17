Puro Deporte

El jugador que Carlos Vela trajo desde México no duda de lo que tanto se dice sobre Óscar ‘Macho’ Ramírez

Ronaldo Cisneros habló de su momento, de Liga Deportiva Alajuelense y de Óscar ‘Macho’ Ramírez

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Ronaldo Cisneros fue una de las figuras con nota alta en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseRonaldo CisnerosÓscar RamírezApertura 2025Carlos Vela
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.