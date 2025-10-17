El jugador que Carlos Vela trajo desde México no duda de lo que tanto se dice sobre Óscar ‘Macho’ Ramírez

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros fue una de las figuras con nota alta en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Después de una noche de doblete, incluido un tanto con un disparo potente desde fuera del área directo al ángulo, Ronaldo Cisneros gana confianza de cara al clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, que se jugará este domingo 19 de octubre, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Él es ese jugador que el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, conoce muy bien, y que creyó que podía aportarle a la Liga. También es el futbolista que cuenta que muy rápido cayó en cuenta de que todo lo que se dice sobre Óscar “Macho” Ramírez es real.

LEA MÁS: ¿Quién quiere ir al clásico? ‘La Nación’ rifará entradas dobles para el partido Alajuelense vs. Saprissa

Al consultársele su criterio sobre el estratega de la Liga, Ronaldo Cisneros respondió: “Es de los mejores entrenadores que he tenido”.

“Tengo poco tiempo con él, pero es una persona muy preparada, una persona muy futbolera, está en todos los detalles. Incluso, había escuchado ahí a otros exfutbolistas que habían tenido al profe en el pasado, y todos coinciden en lo mismo, que siempre está en todos los detalles y por algo le ha ido bien en su carrera”, afirmó Ronaldo Cisneros.

LEA MÁS: Entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa: precios, fecha y cómo comprarlas

Después de esa confesión, el atacante que le hizo dos goles a Herediano en la victoria manuda por 1-3 en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, dijo que desde ahora y hasta que se terminen el campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf, todos los partidos de la Liga tienen tinte de final.

“El equipo se vio bien, con ganas y decidido a lo que veníamos. Muy contento por los goles, pero lo importante es el equipo, que ganó y con eso me quedo tranquilo. Sé que puedo ayudar en diferentes facetas, en la ofensiva, en la defensiva y en táctica fija.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez dice sus verdades tras el triunfo de Alajuelense ante Herediano

”Trato de dar lo mejor de mí, obviamente que los goles llaman más la atención y eso es lo que la afición espera de un delantero y yo espero que lleguen más goles”, apuntó.

Ronaldo Cisneros llega encendido al clásico Alajuelense vs. Saprissa

¿Cómo maneja las críticas? El atacante dijo que siempre van a estar, porque hasta a los mejores futbolistas del mundo los critican, y que en su caso, él se encuentra tranquilo y feliz en al Liga.

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros contabiliza tres anotaciones en el Torneo de Apertura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Aunque haya hecho dos goles, voy a seguir trabajando de la misma manera que lo venía haciendo y siempre trabajaré para los resultados colectivos que es lo más importante. El club, hoy en día está en un momento en el que lo más importante es el equipo. El objetivo es ser campeones y vamos a trabajar todos juntos para eso y se ve en la cancha”, añadió.

LEA MÁS: Fue la noche de Ronaldo, Joel Campbell y Alajuelense en la casa de Herediano

Sobre ese gol que desempató el juego y que encaminó a Alajuelense al triunfo ante el bicampeón nacional, Ronaldo Cisneros dijo que es algo que constantemente trabajan los delanteros.

“Insistimos en la definición y en la jugada tuve un poquito de tiempo, de espacio y pudo entrar. Al delantero, los goles lo visten más, es más llamativo; pero siempre trato de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo en todas las facetas, en la parte ofensiva, en la parte defensiva y en la táctica fija”, citó.

El estilo de juego de Ronaldo Cisneros es del agrado de Óscar Ramírez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre el clásico del domingo, Ronaldo Cisneros apuntó que en Alajuelense saben bien que se trata de un juego muy importante en la temporada.

“Y es un partido bonito para mí. Me tocó debutar en un clásico, es bonito recordar eso, porque ganamos en Tibás. Y es mi primer clásico también en el Morera, entonces espero que saquemos la victoria en casa”, concluyó Ronaldo Cisneros.

Reviva los goles en el partido Herediano vs. Alajuelense

⏰ 8’ Gol de Ronaldo Cisneros que adelanta en el marcador a los manudos. pic.twitter.com/hPUHCrqN9k — FUTV (@FUTVCR) October 17, 2025

⏰ 47’ Gol de Luis Ronaldo Araya que empata el partido en el Carlos Alvarado. pic.twitter.com/Anho6c6u2v — FUTV (@FUTVCR) October 17, 2025

⏰ 58’ Gol de Ronaldo Cisneros que logra el doblete en el encuentro. pic.twitter.com/FnFwoxzuZ2 — FUTV (@FUTVCR) October 17, 2025

⏰ 85’ Gol de Joel Campbell desde el punto de penal. pic.twitter.com/LEYosiQkKC — FUTV (@FUTVCR) October 17, 2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.