Las buenas sensaciones de Ronaldo Cisneros para enfrentar el Clásico tras doblete ante el Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros (centro) celebra su primer gol ante el Herediano, en la victoria de la Alajuelense 1-3 en el estadio Carlos Alvarado.

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros fue la figura de Alajuelense y, con su doblete, resultó determinante en el triunfo manudo 1-3 ante Herediano, de cara al clásico frente al Saprissa, el próximo domingo 19 de octubre a las 6 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Muy contento, la verdad. Más allá de las anotaciones, me siento feliz por el funcionamiento del equipo. Por ahí tuvimos momentos de aprieto, pero el equipo siempre mostró personalidad para jugar, para intentar buscar el marco contrario, y estoy muy agradecido por el esfuerzo que hacen todos mis compañeros”, declaró Cisneros.

Sobre sus dos goles, el artillero azteca confesó que lo más importante era que el equipo consiguiera la victoria.

“Los goles siempre son lo que la gente disfruta y pide. Obviamente yo no vine a ser una estrella, vine a sumar mi granito de arena para el equipo, porque lo más importante para la institución es ganar el campeonato. Con esa humildad vengo a aportar lo mejor de mí, y si es con goles, bienvenidos sean”, añadió Cisneros.

En cuanto al partido, el delantero explicó que la idea del equipo era atacar, proponer y sacar un buen resultado.

“Hay muchas maneras de ayudar al equipo. Conseguimos un gol muy rápido y dominamos los primeros 30 minutos. Ellos estaban de local, son un equipo grande e intentaron igualar las acciones, pero nosotros logramos mantener la ventaja y asegurar el triunfo”, agregó.

Sobre el clásico ante Saprissa, el delantero rojinegro recordó que precisamente debutó en el fútbol costarricense frente a los morados, en el estadio Ricardo Saprissa.

“Tenemos buenas sensaciones del primer clásico, que ganamos de visita. Son partidos muy bonitos, y este lo jugaremos en casa, por lo que esperamos disfrutarlo mucho y darle una victoria a la afición”, concluyó.