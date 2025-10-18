Saprissa va por todo contra Alajuelense: invicto, líder y con el regreso de sus figuras

El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar el juego más esperado, el duelo que genera mayor atención: el clásico contra Alajuelense.

Los morados visitan el Alejandro Morera Soto y esperan salir bien librados el domingo del compromiso, que inicia a las 6 p. m.

Motivos tienen de sobra los tibaseños para sentirse seguros de que pueden plantarse ante la Liga y, por qué no, llevarse la victoria.

Saprissa no solo es líder del torneo con 23 puntos, dos más que los rojinegros, sino que saldrá al terreno de juego con un invicto de cinco partidos sin conocer la derrota; de ellos, en cuatro logró la victoria. El más reciente, de visita el miércoles pasado ante San Carlos, donde ganó 0-2, con el comentado golazo de Mariano Torres desde 60 metros.

Además, los tibaseños se presentarán al campo manudo como el equipo más goleador del certamen, con 23 tantos. Por si fuera poco, el delantero Orlando Sinclair y el volante Mariano Torres son los jugadores que más asistencias han brindado a sus compañeros en lo que va del campeonato.

Un ranking publicado por la Unafut destacó a los mejores asistidores del torneo en las primeras doce fechas de competencia, y la lista es liderada por Torres y Sinclair, ambos con cuatro pases a gol cada uno. Sinclair brindó esos cuatro pases en once encuentros, en los que además marcó cuatro tantos.

A su vez, Mariano hizo esos cuatro pases a gol en diez partidos, y además lleva dos anotaciones. En la parte baja, Esteban Alvarado, arquero saprissista, ocupa el tercer lugar de vallas invictas y solo ha recibido un gol en los últimos tres encuentros.

El Deportivo Saprissa contará con el regreso de Fidel Escobar, quien disputó la eliminatoria con Panamá. (Jose Cordero/José Cordero)

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, enfrentará a Alajuelense con lo mejor que tiene, ya que recupera a Kendall Waston y a Joseph Mora, quienes no jugaron contra San Carlos debido a su participación con la Selección Nacional en la eliminatoria.

Además, podrá contar con Fidel Escobar, quien también estuvo en la ruta mundialista, pero con Panamá. El equipo también recuperó a los lesionados Kenay Myrie, Mauricio Villalobos y Nicolás Delgadillo, quienes actuaron contra San Carlos. Las bajas son Deyver Vega, con una lesión de cartílago en la rodilla, y Gerson Torres, quien posee una lesión muscular en la pantorrilla, según el reporte brindado por el departamento de prensa de Saprissa.

“Creo que, de alguna manera, el resultado del domingo dirá quién es primero y quién segundo, aunque no es definitivo, y creo que debería ser, en teoría, un bonito partido. Creo que los dos equipos llegan en un buen momento, a pesar de la pausa que tuvimos por la fecha FIFA”, afirmó Vladimir Quesada, técnico de los morados.

Saprissa no gana ante los rojinegros en el estadio Alejandro Morera Soto desde hace dos años, y de esa brecha también habló el técnico saprissista.

La última vez que los morados derrotaron a los manudos en su casa fue el 2 de abril de 2023, cuando Saprissa triunfó 0-2 con goles de Luis Javier Paradela y David Guzmán.

“Si mal no recuerdo, fuimos al frente de un grupo y nosotros fuimos los que obtuvimos ese último resultado. Después de eso, sí se nos ha dificultado, no solo cuando hemos estado nosotros al frente, sino también con otros entrenadores que han estado con el equipo.

“Igualmente, creo que se ha repetido la historia de parte de nosotros hacia ellos, aquí en nuestro reducto, a no ser en el último resultado que se dio, el último clásico, en la vuelta pasada. Eso lo que ha reflejado es que el equipo casa ha hecho valer su localía”, agregó Vladimir.

Pero Saprissa se siente bien, sólido, fuerte y con ganas de medir fuerzas contra un rival que, en el último juego disputado, logró una gran victoria de visita, 1-3 contra Herediano.

