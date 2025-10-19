Jonathan McDonald se une al festival de golazos (video)

Jonathan McDonald marcó dos de los goles de San Carlos contra Pérez Zeledón.

Los buenos goles se pusieron de moda en el Torneo de Apertura 2025, porque no es solo el tanto de Mariano Torres, o el de Ronaldo Cisneros.

En el triunfo de San Carlos de visita ante Pérez Zeledón (1-3) también hubo dos anotaciones de calificación alta, y una de ellos fue de Jonathan McDonald, autor de un doblete en este encuentro.

San Carlos no veía la luz, hasta que fue a San Isidro de El General.

Reggy Rivera puso a ganar al equipo de Wálter “Paté” Ceteno tras una acción de pelota quieta.

La cuenta la aumentó Jonathan McDonald, al coger un rebote y enviar el balón al fondo.

Antes del cierre de la primera parte, Eduardo Pastrana convirtió un golazo, con un remate desde fuera del área.

Pero esa fue la misma receta la aplicó un Jonathan McDonald que volvió al gol, en un partido que le deparó tres puntos a un San Carlos que se siente incómodo en el fondo de la tabla.

Sin duda, el atacante fue el jugador del partido y dijo que siempre supo que cualquier racha se rompe en cualquier momento y dijo que lo principal para él es que su equipo volvió a ganar.

“El primer gol no lo celebré, porque el VAR me había quitado como cuatro goles, pero cuando se dijo que valía, me quité un peso de encima y le agradezco a los compañeros y al profesor Wálter Centeno”, manifestó Jonathan McDonald en FUTV.

Entre risas dijo que jamás pensó conocer tanto a “Paté” y hablar bien de él, luego que por la rivalidad entre Alajuelense y Saprissa fueron adversarios tantas veces.

“La idea del profe es muy buena, sabíamos que debíamos anotar para que las cosas fueran fluyendo y es importante para la confianza. Ojalá de aquí para adelante empecemos a sumar y no ser inconstantes”, citó.

Mientras que las caras largas se vieron en Pérez Zeledón y aunque Eduardo Pastrana también hizo un golazo, dijo que fue una lástima, por el resultado.

Los generaleños entraron en una racha, porque llevan cinco fechas sin ganar. Sin embargo, el autor del tanto de los “Guerreros del Sur” cree que eso terminará pronto.

“Sobre eso, la realidad es que queremos sumar, siempre queremos ganar y es fútbol, hay partidos en los que no se va a poder porque la pelota no quiere trabajar y hay que seguir trabajando, nada más”, apuntó Eduardo Pastrana.

Vea los goles entre Pérez Zeledón y San Carlos

⏰ 12’ Gol de Reggy Rivera que da la ventaja a los toros del norte. pic.twitter.com/iZpTsk2eC8 — FUTV (@FUTVCR) October 19, 2025

⏰ 22’ Gol de Jonathan McDonald para poner el 0-2 en el encuentro. pic.twitter.com/LlLQ1QTw5Z — FUTV (@FUTVCR) October 19, 2025

⏰ 45+2’ Gol de Eduardo Pastrana para poner el 1-2 antes que termine el primer tiempo. pic.twitter.com/wZqjTElzBF — FUTV (@FUTVCR) October 19, 2025