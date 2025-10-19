Puro Deporte

Jonathan McDonald se une al festival de golazos (video)

San Carlos consiguió un triunfo importante contra Pérez Zeledón en San Isidro de El General

Por Fanny Tayver Marín
Jonathan McDonald marcó dos de los goles de San Carlos contra Pérez Zeledón.
Jonathan McDonald marcó dos de los goles de San Carlos contra Pérez Zeledón. (Prensa San Carlos/San Carlos)







San CarlosPérez ZeledónApertura 2025Jonathan McDonald
Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

