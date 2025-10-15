San Carlos vs. Saprissa: una hora inusual para ver a los morados defender el liderato

El Deportivo Saprissa está de regreso. Tras el receso del campeonato por la participación de la Selección de Costa Rica en las eliminatorias mundialistas, los morados visitan el Carlos Ugalde con una particularidad: llegan líderes y a defender la cima del torneo. El juego se efectuará en un horario inusual. Casi nunca se ha jugado a las 7:30 p.m., hora en que los norteños anunciaron el arranque del compromiso, que se podrá ver por la señal de Tigo Sports.

Sorpresas norteñas Copiado!

Pese a que los norteños suman cuatro derrotas seguidas y son los coleros del torneo, Wálter Centeno, técnico de San Carlos, no solo le anunció un par de sorpresas a los tibaseños, sino que dijo que están preparados para sacar un buen resultado. Saprissa comanda el certamen con 20 puntos en 11 juegos, y San Carlos, en la misma cantidad de encuentros, es último con solo 8 unidades. “No habíamos tenido tantos días de cancha, de tener a todos, y puede haber una o dos sorpresas que no son habituales, puede haber dos sorpresas”, dijo Wálter Centeno en la conferencia de prensa que organizó San Carlos.

¡HOY JUEGA SAPRISSA! 💜



⚽️ vs San Carlos 📍Carlos Ugalde 🕒 7:30 p.m. pic.twitter.com/yjmixvNzmg — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 15, 2025

Saprissa con cambios Copiado!

Si el “Paté” moverá su planilla, Saprissa no se quedará atrás y también hará modificaciones a su once. Probablemente, Kendall Waston no estará en la formación estelar, debido a que jugó los dos partidos eliminatorios con la Selección contra Honduras y Nicaragua. Otro que no estará es Fidel Escobar; el panameño jugó el martes con su país frente a Surinam. Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, debe valorar si usa a Joseph Mora, estelar ante los pinoleros, y a Warren Madrigal, quien tuvo unos minutos en ese juego. Esteban Alvarado no actuó y puede regresar a defender el marco saprissista. Los tibaseños recuperaron al panameño Gustavo Herrera, quien jugó el Mundial Sub-20 en Chile con su selección.

El balance Copiado!

La última vez que morados y norteños se enfrentaron fue en la fecha dos del presente campeonato, en el Estadio Ricardo Saprissa, con triunfo de los locales 2-0. En duelos en el Carlos Ugalde, sede del juego de esta noche, en los últimos cinco choques el balance favorece a Saprissa, que logró tres victorias y dos empates. San Carlos acumula siete partidos sin vencer a los morados en el Carlos Ugalde. Su racha más larga sin ganar fue entre 1996 y 2000, con ocho partidos. Saprissa está invicto con Vladimir Quesada como visitante ante los norteños; luego de cinco juegos, cuenta con cuatro victorias y una igualada. De los últimos cinco partidos que Wálter Centeno dirigió contra Saprissa, registra dos triunfos y tres derrotas. Esas victorias las obtuvo cuando estuvo al frente de Santos y Herediano.

Los uniformes Copiado!

San Carlos saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias rojas. El uniforme del portero será camiseta, pantaloneta y medias negras. Saprissa usará camiseta, pantaloneta y medias color crema. El guardameta vestirá camiseta, pantaloneta y medias turquesas.

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido será Brayan Cruz, quien estará asistido por Carlos Fernández y Fabián Baltodano. El secretario arbitral será Marco Guido. Jesús Montero será el árbitro VAR y Josué Mejía el AVAR.

Brayan Cruz será el árbitro del partido de San Carlos contra Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

