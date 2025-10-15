Wálter ‘Paté’ Centeno le anuncia un par de sorpresas a Saprissa

El Deportivo Saprissa regresa a las canchas para defender su liderato, y lo hará en un campo complicado como el de San Carlos.

Pese a que los norteños suman cuatro derrotas seguidas y son los coleros del torneo, Wálter Centeno, técnico de San Carlos, aseguró que están preparados para sacar un buen resultado el miércoles a las 7:30 p.m.

El “Paté” incluso adelantó que el equipo no solo se preparó muy bien durante el receso, debido a la participación de la Selección en las eliminatorias, sino que también anunció sorpresas para el compromiso.

“No habíamos tenido tantos días de cancha, de tener a todos, y puede haber una o dos sorpresas que no son habituales, puede haber dos sorpresas”, dijo Centeno en la conferencia de prensa que organizó San Carlos.

Centeno dijo ser consciente de que enfrentan al líder, pero añadió que el partido los puede llevar a muchas cosas buenas, porque sintió buenas energías del plantel en los entrenamientos y comentó que la disposición fue muy buena.

“Esperemos que se dé un resultado positivo, porque es lo que buscamos para salir del momento en que estamos. No va a ser fácil, pero es un lindo reto para el grupo jugar este tipo de encuentros; imagino que los llena de mucha energía”, indicó el entrenador norteño.

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, espera que su equipo encuentre la senda del gol contra el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Centeno expresó conocer muy bien a Saprissa y su apuesta en el terreno de juego, pero espera controlarlo.

“Sabemos cómo juega Saprissa, qué hace y que nunca se da por vencido. Es líder, con potencial en balón parado y basa mucho su juego en eso. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para controlar sus fortalezas y, a partir de ahí, imponer las condiciones, porque debemos ir por el partido, ser protagonistas, ofender, porque debemos ganar y darle una alegría a nuestra gente”, resaltó Wálter.

Centeno aceptó que ante los tibaseños deben corregir una debilidad que los ha afectado en los últimos encuentros: la falta de goles.

“Excepto en el primer encuentro que tuvimos, nuestra peor debilidad ha sido la falta de goles. No hemos podido anotar; tenemos esa asignatura pendiente y se lo hicimos ver a los muchachos. Hay que tener más hambre en el último cuarto de cancha. Tal vez hemos tomado decisiones que no eran para una finalización, quizá tirando el balón atrás cuando estaba para un centro o una pared”, opinó Wálter Centeno.