El liderato de Saprissa en juego: ¿Cuándo vuelven a jugar los morados?

En medio de los partidos eliminatorios de la Selección de Costa Rica, el Deportivo Saprissa sigue su preparación con la consigna de defender el liderato que ostenta en el Torneo de Apertura.

Los morados no pierden tiempo porque el regreso a las canchas está cerca; el miércoles próximo, los tibaseños enfrentan a San Carlos.

Vladimir Quesada y sus muchachos se medirán a los norteños en el Estadio Carlos Ugalde, a las 8 p.m.

Tras 17 días de haber disputado su último encuentro —victoria en casa contra Cartaginés, 2-1— los morados intentarán buscar el segundo triunfo de visita en las 11 fechas que han disputado, ya que la única victoria en campo ajeno fue en la primera jornada ante Pérez Zeledón.

Saprissa ha estado entrenando en su centro deportivo Roberto “Beto” Fernández.

“Si podemos ser primeros, tenemos que ser primeros, y en las últimas semanas hemos trabajado por eso”, dijo Vladimir Quesada luego de la victoria contra Cartaginés.

Vladimir tendrá que definir si usará a los seleccionados ante San Carlos, especialmente a Kendall Waston, quien fue titular frente a Honduras y es probable que repita el lunes contra Nicaragua.

El resto de los morados en la Tricolor son el guardameta Esteban Alvarado, el lateral Joseph Mora y el delantero Warren Madrigal, quienes no jugaron en Honduras. Además, es probable que Vladimir no cuente con el defensa Fidel Escobar, quien disputa la eliminatoria con Panamá y es titular en su escuadra.

El Deportivo Saprissa visitará a San Carlos. Mauricio Villalobos tuvo un gran juego contra los norteños en el Ricardo Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

Los tibaseños se toparán con un rival en una difícil situación: San Carlos no solo es el colero del campeonato con 8 puntos en 11 fechas, sino que ha sufrido cuatro derrotas seguidas.

En cinco juegos que Wálter Centeno ha dirigido al equipo, solo ganó el primer compromiso de visita ante Guadalupe y después perdió en casa contra Cartaginés y Sporting, y de visita frente a Liberia y Alajuelense.

Tras el compromiso del miércoles en San Carlos, Saprissa tendrá una visita muy complicada: el clásico contra Alajuelense, programado para el domingo de la otra semana en el Estadio Alejandro Morera Soto.

