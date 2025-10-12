Puro Deporte

El liderato de Saprissa en juego: ¿Cuándo vuelven a jugar los morados?

Los morados tienen dos salidas muy complicadas ante San Carlos y Alajuelense

Por Milton Montenegro

En medio de los partidos eliminatorios de la Selección de Costa Rica, el Deportivo Saprissa sigue su preparación con la consigna de defender el liderato que ostenta en el Torneo de Apertura.








