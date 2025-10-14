Saprissa vuelve a ser líder donde casi nadie logra desplazarlo

El Deportivo Saprissa, líder del campeonato, volvió a encabezar un ranking, donde nadie, o casi ningún equipo, logra desplazarlo. Los morados se preparan para defender el liderato contra San Carlos.

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División de Costa Rica (Unafut) publicó el ranking de asistencia y recaudación de la primera vuelta de la fase regular del Torneo de Apertura 2025 y Saprissa lidera en la tabla.

El cuadro morado llevó un total de 46.869 aficionados al Ricardo Saprissa y supera por 20.899 visitantes a su estadio al segundo lugar en esta lista: Liga Deportiva Alajuelense.

Este escalafón publicado por la Unafut destacó a Saprissa en el primer lugar de todos los clubes de la Liga Promérica. Además, como ha sido la constante en los últimos torneos, Saprissa encabeza la lista con más recaudación con ₡107 millones obtenidos gracias a los 46.869 aficionados, quienes han asistido al estadio Ricardo Saprissa.

El Deportivo Saprissa es el club que más aficionados a llevado al estadio en el Torneo de Apertura. (Jorge Navarro para La Nacion )

En el segundo lugar aparece el Municipal Liberia con ₡42 millones y 7.513 espectadores, mientras que Alajuelense ocupó el tercer puesto con ₡28 millones, aunque con una asistencia mucho mayor: 25.970 aficionados.

Saprissa tiene dos duelos como visitante, primero el miércoles contra San Carlos y posteriormente el próximo domingo ante Alajuelense, para luego volver a La Cueva el 26 de octubre a las 11 a.m. contra Puntarenas FC en La Cueva.