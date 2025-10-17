Vladimir Quesada tuvo muy presente a Jeaustin Campos en la previa de la visita de Saprissa a Alajuelense

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, se acordó de Jeaustin Campos en la conferencia previa al duelo contra Alajuelense.

El timonel morado aseguró que llegar al duelo contra los rojinegros el próximo domingo a las 6 p. m. como líderes es muy motivante, aunque saben que deben defender esa posición en el Morera Soto.

-¿Cómo evalúa el clásico del próximo domingo?

-Estamos en primer lugar, estamos contentos. Creo que hemos luchado mucho, hemos dejado muchas fuerzas sobre el terreno de juego. Hemos tenido momentos de mucha claridad, hemos tratado siempre de ofender el marco contrario, esa es una de nuestras filosofías históricas y por algo logramos estar donde estamos. Entendemos la primera posición, nos sentimos cómodos ahí, pero también sabemos que faltan seis juegos y comprendemos que hemos logrado metas, pero todavía nos falta mucho más. La etapa de clasificación no ha terminado, no hemos asegurado por completo nuestra clasificación y el primer lugar tampoco está asegurado.

“El partido del domingo será muy importante para seguir en el camino que hemos venido en los últimos juegos. Tenemos cuatro victorias y un empate en los últimos cinco juegos y eso habla del trabajo que hemos venido haciendo. Hemos mostrado futbolísticamente buenos argumentos para hacer un buen partido en el Morera Soto.

“Para los que nacimos acá en solo existe un buen resultado: ganar”.

-¿Cómo analiza al rival?

-La posición y el nivel del fútbol que tiene Alajuelense habla mucho de la mano de Óscar. A él lo conozco, es una excelente persona y además creo que es una de las más capacitadas futbolísticamente hablando. Él desde que era jugador ya era entrenador, recuerdo que nos decía qué hacer. Igualmente tiene un gran grupo de jugadores, entonces siento que los dos equipos llegan en buen nivel peleando el primer lugar; ahora, el resultado del domingo no es definitivo y no determinará quién será el líder al final, porque falta mucho.

“Sí creo que será un bonito partido. Esperamos que sea un juego agradable, obviamente nosotros esperando sacar un buen resultado”.

-La última vez que Saprissa le ganó a Alajuelense en el Morera Soto fue en 2023...

-Si mal no recuerdo yo estaba como entrenador cuando obtuvimos ese resultado, pero igual se ha repetido la historia acá en nuestro reducto, solo en el último clásico no. Esto lo que refleja es que el casa hace valer su localía respaldado por su afición. Así como ellos obtuvieron un buen resultado en la vuelta pasada, pues siempre hay un día en el que se revierta la situación, esperamos poder volver a ganar después de dos años.

-¿Quién será el delantero titular Orlando Sinclair o Ariel Rodríguez?

-No le voy a decir quién será, pero los dos están en buen momento. Orlando Sinclair se ha convertido en nuestro goleador y también en un gran asistidor, por el otro lado Ariel sigue mostrando su experiencia y pundonor, además de las ganas de jugar. Él siempre busca el marco contrario y además los dos son solidarios en defensa. El fútbol los está respaldando, lo bueno es que tenemos opciones.

-¿Por qué Marcos Escoe no está siendo tomado en cuenta?

-Yo creí que sabían que Marcos Escoe tuvo una lesión muscular que lo apartó tres semanas de los entrenamientos. Al final de la semana pasada se integró a los entrenamientos y ya se integró por completo, ahora es un jugador más para luchar por un lugar.

-Usted suma solo una derrota desde que volvió a la dirección técnica ¿Qué le dice esto?

-Es importante, yo creo que nuevamente se va a hablar que hay buena sinergia, hay buena química, yo estoy agradecido con la ética deportiva y profesional que muestran en los entrenamientos. Ellos entienden el rol de cada uno, a veces tendrán que jugar, otras veces deberán esperar, pero todos han mostrado un gran respeto a mis decisiones. Ellos están entendiendo que son un equipo, que son un grupo.

-¿Dónde cree que está la clave del buen rendimiento de David Guzmán?

-Después de la lesión de Guzmán se ha recuperado de gran forma. Futbolísticamente él ha vuelto a mostrar lo que siempre le conocemos. Él nos da además de solidaridad, desgaste, trabajo físico defensivo, pero también nos da buena toma de decisión con el balón.

-Jafet Soto dijo que Alajuelense juega como lo hacía hace 10 años... ¿Qué piensa?

-No me voy a referir a lo que diga otra persona, con todo respeto. De la Liga lo que puedo decir es que está en muy buen nivel y por eso está compitiendo en alto nivel, en los primeros lugares, así que yo espero como lo decía el profe Jeaustin Campos: ‘La mejor versión de Alajuelense en el Morera Soto’. Nosotros esperamos estar a la altura de ese partido.