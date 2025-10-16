Puro Deporte

Aficionados de Saprissa sentencian: Mariano Torres es el extranjero más grande en la historia del club

Los seguidores del club participaron en sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa

Por Milton Montenegro

Los seguidores del Deportivo Saprissa se rinden ante Mariano Torres por la anotación que marcó contra San Carlos, tanto que la logró desde una distancia de 60 metros.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

