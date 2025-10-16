Aficionados de Saprissa sentencian: Mariano Torres es el extranjero más grande en la historia del club

Los seguidores del Deportivo Saprissa se rinden ante Mariano Torres por la anotación que marcó contra San Carlos, tanto que la logró desde una distancia de 60 metros.

El capitán del equipo derrochó calidad con su golazo, al punto de que, en redes sociales, los morados indicaron que debieron cerrar el estadio por la joya que marcó. Otros le piden que nunca se retire, que no se marche de Saprissa.

Los aficionados saprissistas están muy complacidos con Mariano, y así lo dejaron claro en el sondeo que efectuó La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

A los aficionados saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué piensan del gol que Mariano Torres le anotó a San Carlos?

Esta fue la respuesta de los aficionados de Saprissa en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nacion Saprissa. (Captura de Pantalla/Captura de pantalla)

Las opciones de respuesta fueron: “Con ese gol, Mariano confirmó ser el mejor extranjero en la historia de Saprissa”, “Es el mejor gol que he visto de Mariano Torres”, “Es normal que Mariano Torres haga ese tipo de goles”, “Es el mejor gol que he visto en todos los campeonatos nacionales” y “Es el mejor gol que ha hecho Mariano Torres”.

En el sondeo participaron 1.052 personas. De ellas, 915 (87%) consideraron que, con ese gol, Mariano confirmó ser el mejor extranjero en la historia de Saprissa; 80 (7%) opinaron que es el mejor gol que han visto de Mariano Torres; 39 (4%) señalaron que es normal que haga ese tipo de goles; 13 (1%) indicaron que es el mejor gol que han visto en todos los campeonatos nacionales; y 5 (1%) afirmaron que es el mejor gol que ha hecho Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, festejó en grande con sus compañeros, el golazo contra San Carlos. (Prensa de Saprissa/Prensa Saprissa.)

Lo que está claro es que a todos los seguidores de Saprissa les encantó la conquista de Mariano. Para ellos, hay que lanzarle flores, aplausos y, si se pudiera, hacerle una estatua.

“Hay jugadores que pueden hacer esas cosas, pueden oler esos momentos. Es un jugador diferente y no hay que decir muchas palabras. Lo que hizo Mariano confirma que él es muy diferente”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, sobre el argentino.

