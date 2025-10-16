Puro Deporte

¿Envidia, admiración o polémica? Así responden aficionados de Alajuelense al golazo de Mariano Torres

Las redes sociales se disparan ante la genialidad del capitán saprissista

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Los seguidores del Deportivo Saprissa están como locos con el golazo de Mariano Torres ante San Carlos, tanto que lo logró desde una distancia de 60 metros.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaMariano TorresAlajuelense
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.