¿Envidia, admiración o polémica? Así responden aficionados de Alajuelense al golazo de Mariano Torres

Los seguidores del Deportivo Saprissa están como locos con el golazo de Mariano Torres ante San Carlos, tanto que lo logró desde una distancia de 60 metros.

Comentarios como “el mejor de todos”, “crack”, “el mejor extranjero que ha llegado al país” y “disfrútenlo, admírenlo” se leen en las diferentes redes sociales.

Pero, ¿qué pasa en la acera del frente, con los aficionados del archirrival, los de Liga Deportiva Alajuelense?

Si por la víspera se saca el día, como dice el refrán, y tomando en cuenta las mismas redes sociales, todo hace pensar que los manudos están muy picados, chimados, dirán algunos.

Quizá, si la conquista la hubiera marcado Kendall Waston, Kenay Myrie, Sebastián Acuña, Mauricio Villalobos o cualquier otro morado que no hubiera sido Mariano Torres, la reacción habría sido distinta. Pero fue Mariano, y se nota que a muchos no les gustó.

Un usuario identificado como Andrésmanudo, en X, escribió: “Investiguen a Lezcano (Alexandre), ese gol no se lo hacen a mi abuelo”.

En esa misma red, otro usuario identificado como Ligarda subió un video de un golazo de Pablo Gabas con la Liga en México y escribió: “El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”.

También en X, Joan publicó una foto de Pablo Gabas con la Liga y posteó: “Ya no queda duda alguna de lo que muchos saben y otros se niegan a creer… don Mariano Torres: el segundo mejor extranjero en la historia de nuestro fútbol”.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, sigue demostrando que le queda fútbol para rato. (Jose Cordero)

En Facebook, Gu Anto Viug escribió que vio a muchos liguistas sufriendo con el gol de Mariano y le extrañó que estén tan pendientes del capitán morado.

MVS escribió en X: “Ridículos”, y Manudo Moriré le contestó a un periodista que se arrodillara, porque hizo mención al tanto de Mariano.

También hay que reconocer que algunos rojinegros reaccionaron de buena forma a la conquista del saprissista, como hizo La Liganeta en X, quien escribió: “Qué lástima nunca haber pensado en nacionalizar a Mariano Torres… nunca pensé decir esto, pero qué lástima. Quizá esa media cancha de la Sele no hubiera sufrido tanto después de Bryan Ruiz”.

