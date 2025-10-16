Mariano Torres desafió la física: desde qué distancia disparó y a qué velocidad viajó el balón en su golazo

El golazo que hizo Mariano Torres contra San Carlos es para admirarlo. Los morados, sin duda, lo aplauden y quien pueda lo enmarcará.

Fue un chispazo de genialidad del capitán del Deportivo Saprissa, quien, al minuto 84, marcó el segundo tanto en la victoria de su escuadra 0-2 contra los norteños.

Pero, ¿sabe usted a qué distancia disparó Mariano hacia el marco de Alexandre Lezcano, cuánto duró el balón desde que salió del botín izquierdo de Torres hasta hacer contacto con la red, o a qué velocidad iba ese trallazo del argentino?

LEA MÁS: Vladimir se deshace en elogios por Mariano Torres: ‘Simplemente confirmó que es un jugador diferente’

La Nación le aclara estas dudas, que le permitirán tener un panorama más amplio de lo que hizo Mariano, acción que Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, calificó como una situación de juego que solo ejecuta un futbolista distinto, diferente.

Invente Mariano, invente… 😮‍💨 pic.twitter.com/9F00sR6ijo — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 16, 2025

Para empezar, Germán Méndez, jefe de prensa de San Carlos, informó que la cancha del estadio Carlos Ugalde mide 100 metros de largo. Mariano recibió el balón de Gerald Taylor, quien cortó un avance de los sancarleños en el mediocampo saprissista, 10 metros después del círculo central, por lo que Torres disparó desde una distancia de 60 metros.

Tras el zapatazo de Mariano, la pelota tardó solo cuatro segundos en hacer contacto con la red. Alexandre Lezcano estaba ubicado delante del punto de penal, y del manchón blanco al marco hay una distancia de 11 metros. Lezcano estaba salido unos 12 metros, por lo que, al intentar reaccionar, nunca pudo llegarle al balón; dio unos pasos hacia atrás, pero no evitó el golazo.

Si Mariano remató desde 60 metros y el balón solo duró cuatro segundos en hacer el recorrido, significa que la pelota iba a una velocidad de 15 metros por segundo, lo que equivale a 54 kilómetros por hora.

Los compañeros de Mariano, quienes estaban en la banca, saltaron para festejar con él, mientras que el capitán morado corrió, sonrió y se llevó la mano derecha al oído. Jefferson Brenes lo alcanzó, se le colgó por la espalda y los demás lo abrazaron para celebrar la joya de gol.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, deleitó a todo el país, con el golazo que marcó contra San Carlos. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Estamos felices porque cumplimos el objetivo en esta cancha difícil y ante un rival complicado. Conseguimos los tres puntos para continuar en el primer lugar”, dijo Mariano Torres en la transmisión de Tigo Sports.

Sobre los goles, añadió que cualquiera en el plantel puede anotarlos y que sirvieron para aumentar la ventaja.

“Vi al arquero adelantado y le pegué. Tuve un poco de suerte de que entrara”, comentó Mariano, quien añadió que no cree que sea el más bonito de su carrera, porque le han agradado muchos de los que ha marcado en cobros de tiros libres.

“Me gustan tal vez otro tipo de goles. Quizá entró bien la pelota y, por la distancia, se habla mucho de los goles así. Me gustaron muchos goles que hice en mi carrera y estoy contento por el triunfo del equipo”, indicó Torres, quien señaló que buscaron el compromiso y se les dio la victoria.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.