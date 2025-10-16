Vladimir se deshace en elogios por Mariano Torres: ‘Simplemente confirmó que es un jugador diferente’

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, terminó tranquilo con la victoria 0-2 de su equipo contra San Carlos. Además, estaba contento porque siguen en el primer lugar.

Vladimir, también se refirió a la genialidad que hizo Mariano Torres, quien desde el mediocampo marcó el segundo tanto de los morados.

- ¿Qué tan motivado llega el equipo al clásico, luego de la victoria?

- Este fue un partido sumamente difícil para nosotros, todos los juegos son complicados y este sobre todo, después del parón, de esta pausa por la Selección Nacional y no solo para nosotros, creo que para todos los equipos. Veníamos con un buen ritmo, y viene el parón y comenzar de nuevo es complicado, más en una cancha como esta y contra un rival que hizo las cosas muy bien. Por ratos lo supimos jugar y por ratos ellos hicieron las cosas muy bien y nos superaron en la posesión de balón, pero tenemos un equipo con buena experiencia y juventud, volvimos a anotar y conservamos el cero.

“Seguimos en el primer lugar y eso es importante con miras al partido del domingo en el clásico, estamos contentos y agradecidos con Dios y los muchachos”.

- ¿Qué le pareció el gol de Mariano Torres?

- Describe lo que ha sido Mariano durante toda su estancia no solo en Saprissa, sino en el país. Hay jugadores que pueden hacer esas cosas, pueden oler esos momentos. Aquí al lado tuvimos un exjugador que podía hacer eso, como Wálter Centeno. Son jugadores diferentes y no hay que decir muchas palabras y lo que hizo Mariano confirma que él es muy diferente.

- ¿Cuánta satisfacción le da que cuenta con gente para el recambio?

- Es una gran satisfacción y tranquilidad, salieron tres jugadores al minuto 15 del segundo tiempo y entraron Ariel, Warren y Gustavo y eso da gusto y satisfacción. De verdad es una gran tranquilidad, el parón afectó, pero dio tiempo para recuperar jugadores. Vemos a Warren con mejor ritmo, Gustavo viene del Mundial Sub-20. Hay mucha competencia en todos los puestos y eso ayuda al crecimiento.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que Mariano Torres puede oler los momentos para hacer un golazo, porque es diferente. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

- Se decía que Saprissa estaba en crisis y ahora se ve distinto. ¿Qué cambió en lo futbolístico?

- Tenemos que mejorar nuestra tenencia de balón, nuestras posesiones que sean más largas y más frecuentes y tenemos el potencial. Tenemos al 90% de la planilla recuperada y a la orden del cuerpo técnico. La palabra crisis la usan ustedes (prensa) su gremio, la ha usado en este tiempo, nosotros hemos trabajado con tranquilidad. Esperamos el domingo hacer una buena presentación en el Morera Soto.