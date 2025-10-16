Puro Deporte

Vladimir se deshace en elogios por Mariano Torres: ‘Simplemente confirmó que es un jugador diferente’

El entrenador morado aseguró que el parón del campeonato los afectó porque les cortó el ritmo

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, terminó tranquilo con la victoria 0-2 de su equipo contra San Carlos. Además, estaba contento porque siguen en el primer lugar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaVladimir QuesadaSan Carlos
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.