Vea cómo Alajuelense se da gusto con otro golazo

Locura total en el Estadio Alejandro Morera Soto, Kenyel Mitchell gritó el gol otra vez. De nuevo abombó las redes y los aficionados rojinegros explotaron de emoción.
