Vea cómo Alajuelense se da gusto con otro golazo

Locura total en el Estadio Alejandro Morera Soto, Kenyel Mitchell gritó el gol otra vez. De nuevo abombó las redes y los aficionados rojinegros explotaron de emoción.

Al minuto 51, Mitchell aprovechó un mal pase de Mariano Torres, avanzó con velocidad, nadie lo pudo detener y nuevamente venció a Esteban Alvarado.

Mitchell recuperó desde su área, metió el acelerador, se acompañó con Campbell, quien hace un partidazo y le devolvió el pase para dejarlo de cara al gol.

⏰ 51’ Kenyel Michel firma su doblete y Alajuelense ya gana 2-0. pic.twitter.com/SkVxcb5Cn8 — FUTV (@FUTVCR) October 20, 2025

Saprissa luce mal ante la Liga y los aficionados lo disfrutan y piden más. De hecho, los manudos han tenido para aumentar la cuenta.

Alajuelense gana 2-0 y le arrebata el liderato al conjunto saprissista.