‘Todo está en creer’: la frase con la que Washington Ortega define el momento de Alajuelense

Washington Ortega fue muy sincero en sus declaraciones tras la victoria de Liga Deportiva Alajuelense contra Saprissa

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Washington Ortega sigue invicto en partidos entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

