‘Todo está en creer’: la frase con la que Washington Ortega define el momento de Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense le ganó la partida a Saprissa sin objeciones, pero el resultado en sí dejó a la Liga mucho más que dos buenos goles, tres puntos y el liderato.

Esa manera en la que el equipo de Óscar “Macho” Ramírez explotó la velocidad y no se cansó de ir al frente es parte de lo que el liguismo quiere ver.

Dándolo todo en la cancha, como se vio en Guillermo Villalobos. Golpeado por la muerte de su abuelita, hizo uno de sus mejores juegos.

La velocidad de Kenyel Michel fue un dolor de cabeza para Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tras lo ocurrido en el clásico, el guardameta rojinegro Washington Ortega recordó que después de perder contra Plaza Amador, Alajuelense tenía que ganar los tres partidos de la fase de grupos para avanzar y que el equipo sacó cara.

“Después, tambaleamos con Herediano acá, y de nuevo se dudaba del equipo y volvió a sacar cara. Eso habla del carácter que está teniendo este equipo y que falta un montón todavía, porque este campeonato se decide en la última fecha, pero contento por mis compañeros”, manifestó Washington Ortega en zona mixta.

Joel Campbell está mostrando su mejor versión con Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cree que una de las claves de la Liga está siendo ese trabajo colectivo por encima de las individualidades.

“Mis compañeros hicieron un grandísimo partido, contento por poder darle este triunfo a Memo y a su familia que era lo que le había dicho antes del partido. Estoy muy contento y orgulloso de mis compañeros, porque muchas veces se habla de más de ellos, y vienen respondiendo de la mejor manera”, aseguró el arquero.

Washington Ortega sigue invicto en el clásico nacional. Dijo que eso lo alegra, pero que también sabe que es gracias a todos sus compañeros.

“Son los más importantes, a uno le toca actuar cuando tiene que actuar, pero eso en lo individual no es importante si este año no levantamos la copa. Lo más importante para mí es el campeonato, más allá de lo que se pueda decir del clásico”, expresó.

El arquero recalcó una y otra vez que lo más importante será a fin de año y que para eso tienen que estar finos.

“Todo está en creer, en seguir creyendo en el trabajo, porque en momentos que se ha dudado y con Puntarenas, que la gente nos hizo saber muchas cosas, creo que eso es importante para sacar el carácter.

”El equipo lo ha sacado y hay que seguir demostrando todavía. Falta un montón, pero lo importante es ir sacando los partidos que tenemos por delante, para pelear por ese primer lugar que es importantísimo”, indicó Washington Ortega.

Alajuelense es el único equipo costarricense que continúa en la pelea por una Copa Centroamericana en la que quiere el tricampeonato.

“Va a ser duro, porque en los últimos años, el equipo está en las dos competiciones hasta el final. Es duro, porque se va apretando, las fechas van siendo cada vez más rápido.

”Después habrá un parón con los convocados a la Selección y son cositas que van pasando dentro de lo que es el campeonato y nosotros tenemos que estar listos para cuando el profe nos llame”, concluyó.

Alajuelense ahora se enfoca en el primer round de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. La Liga recibirá el jueves al Olimpia de Honduras.

Próximo partido: vs. Olimpia (🇭🇳) | Semifinal ida, Copa Centroamericana.



