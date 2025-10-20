Vea el gol con que Alajuelense derrota a Saprissa

El Estadio Alejandro Morera Soto se convirtió en una caldera, el público canta y está emocionado, y no es para menos porque Alajuelense derrota 1-0 a Saprissa.

Jugadón de Guillermo Villalobos, quien salió jugando desde la defensa, quitó marcas y sirvió un pase filtrado, como cuchillo en mantequilla a Kenyel Mitchell, quien no desaprovechó y sentenció a Esteban Alvarado.

⏰ 20’ Gol de Kenyel Michel que adelanta a Alajuelense en el marcador. pic.twitter.com/JTlqXCTHDv — FUTV (@FUTVCR) October 20, 2025

Locura en el Morera Soto con el gol de Mitchell, y no es para menos, porque los manudos juegan bien y al minuto 20, con el 1-0, recibieron el premio, por el buen accionar.