Guillermo Villalobos se hizo un partidazo con dedicatoria al cielo en medio de su duelo

Guillermo Villalobos decidió jugar tras conocer la dura noticia de la muerte de su abuelita

Por Fanny Tayver Marín
19/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 13 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Guillermo Villalobos hizo un clásico de nota altísima. (JOHN DURAN/John Durán)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

