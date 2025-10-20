Guillermo Villalobos se hizo un partidazo con dedicatoria al cielo en medio de su duelo

Guillermo Villalobos logró ese homenaje hasta el cielo que salía desde lo más profundo de su alma. Horas antes del clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, el futbolista manudo sintió su corazón rojinegro desgarrado.

Su abuelita paterna, María Arley Arredondo falleció. El futbolista que es muy apegado a su familia, sabía que a ella le hubiese gustado que hiciera lo que le tocaba, en cancha con la Liga, como pasó en el clásico.

LEA MÁS: Alajuelense simplemente fue mejor y le arrebata el liderato a Saprissa

Porque logró tremendo partido, el mejor que se le ha visto hasta ahora con la Liga.

Su decisión fue jugar, y desde el terreno de juego, en la victoria de Alajuelense por 2-0 contra Saprissa, dedicarle uno de los mejores partidos de su carrera a su abuelita.

En el minuto de silencio antes del pitazo de Steven Madrigal, sus compañeros lo abrazaron.

Saprissa también acudió al círculo central en pleno, solidarizándose en un momento muy difícil con su colega.

Con su mirada al cielo, el defensor recibió una voz de aliento y una palmada de cada uno de sus compañeros. Y empezó el clásico, en el que fue titular.

Él decidió jugar y Óscar “Macho” Ramírez tenía pleno convencimiento de que con lo liguista que es, el temperamento que tiene, y ese momento familiar tan complejo, lo haría bien.

LEA MÁS: ¿Juega Guillermo Villalobos tras la muerte de su abuelita? Esto decidió el jugador para el clásico Alajuelense vs. Saprissa

Dentro de las muchas ideas que debían pasarle por la mente, Guillermo Villalobos solo quería ganar el clásico para después ir a la despedida de su abuelita.

El defensor se aplicaba atrás, desde el primer asomo de Saprissa. Rechazó varias veces la pelota, pero una de sus acciones más destacadas fue cuando salió desde atrás, en una jugada de transición rápida y efectiva, con seguridad y decisión al levantar ese sombrerito para poner a Kenyel Michel de cara al marco y que anotara el primer gol de una noche rojinegra.

Una asistencia de gol dedicada al cielo, que convirtió el Morera Soto en un manicomio, lo mismo que pasó con el segundo gol de Kenyel Michel.

“Este partido es dedicado a la abuelita de Memo, que falleció y es una toma de decisiones jodida, los papás vienen a hablar con uno, uno habla con el muchacho y se jugó un partidazo. Fue un homenaje de parte de todo el equipo hacia Memo”, expresó Óscar Ramírez.

Un triunfo de la Liga, con dedicatoria especial de Guillermo Villalobos hasta el cielo, antes de ir a la vela y al funeral de su abuelita.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.