La muerte golpea a un jugador de Alajuelense horas antes del clásico nacional

En Liga Deportiva Alajuelense están de luto.

Liga Deportiva Alajuelense abraza a uno de sus futbolistas en un momento duro, horas antes del clásico nacional contra el Deportivo Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto.

A los 97 años, falleció la abuelita paterna de Guillermo Villalobos, un hombre polifuncional para Óscar “Macho” Ramírez.

La Liga publicó una nota luctuosa en sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de María Arley Arredondo.

En la esquela, Alajuelense indica que futbolistas, Junta Directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de la abuelita de “Memo”, dándole una voz de aliento y fortaleza al defensor y a sus familiares.

Esta es la esquela que publicó Liga Deportiva Alajuelense, lamentando el fallecimiento de María Arley Arredondo, abuelita de Guillermo Villalobos. (LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

De inmediato, varios aficionados comenzaron a publicar sus mensajes de condolencias hacia el jugador y sus seres queridos.

Como Yadira Rojas, quien escribió: “Que en paz descanse, mis más sentido pésame a toda su familia, un fuerte abrazo a Guillermo Villalobos”.

Adela Brenes indicó: “Que descanse en paz y fortaleza a nuestro jugador Villalobos y su familia”.

Jürgen Leandro Bonilla anotó: “Fortaleza Memo, yo vengo de esas y sé el dolor que causa, Dios es nuestro refugio en estos momentos”.

Luis Luna indicó: “Dios la tenga en su santa gloria, mis más sinceras condolencias y fortaleza para su familia”.

