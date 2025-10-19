Puro Deporte

¿Juega Guillermo Villalobos tras la muerte de su abuelita? Esto decidió el jugador para el clásico Alajuelense vs. Saprissa

Conozca la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el clásico ante el Deportivo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
La afición de Liga Deportiva Alajuelense se congregó en las afueras del Estadio Alejandro Morera Soto antes del clásico nacional.
La afición de Liga Deportiva Alajuelense se congregó en las afueras del Estadio Alejandro Morera Soto antes del clásico nacional. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClásico NacionalApertura 2025Saprissa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.