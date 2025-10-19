¿Juega Guillermo Villalobos tras la muerte de su abuelita? Esto decidió el jugador para el clásico Alajuelense vs. Saprissa

La afición de Liga Deportiva Alajuelense se congregó en las afueras del Estadio Alejandro Morera Soto antes del clásico nacional.

Liga Deportiva Alajuelense afronta el clásico nacional con una alineación ofensiva, pero también con el corazón en la mano, luego de que horas antes del partido ante el Deportivo Saprissa, falleció la abuelita paterna de Guillermo Villalobos.

Para este clásico, en el que el liderato del Torneo de Apertura 2025 está en juego, Óscar “Macho” Ramírez tomó decisiones importantes, amparado en que once que gana, repite.

¿Qué pasó con Guillermo Villalobos? El jugador va titular, como homenaje a su abuelita. Después del partido, irá a la vela.

La Liga anunció que antes del pitazo inicial en el clásico, habrá un minuto de silencio.

La alineación de la Liga está conformada por: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Rashir Parkins, Ronaldo Cisneros, Kenyel Michel, Aarón Salazar, Jeison Lucumí y Joel Campbell.

Además, Alajuelense tiene como opciones de cambio a Bayron Mora, Deylan Paz, Deylan Aguilar, John Paul Ruiz, Alejandro Bran, Elian Quesada, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Diego Campos y Doryan Rodríguez.

