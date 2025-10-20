Kenyel Michel se jugó el partido de su vida y fue la figura de Alajuelense en el clásico

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

19/10/2025 Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuelense contra Saprissa se enfrentarán por el Clásico Nacional. Kenyel Michel fue la gran figura.

Kenyel Michel fue la figura del Clásico Nacional, en el juego contra Saprissa, el delantero de Alajuelense marcó un doblete y catalogó este partido como el mejor de su carrera deportiva.

El extremo erizo sacó ventaja con la velocidad, también puso al servicio de los erizos su habilidad y dejó sin reacción a zagueros importantes como Pablo Arboine y Kendall Waston, quienes no pudieron detenerlo.

Michel en la primera diana aprovechó un espacio entre Arboine y Waston, se metió entre ambos jugadores y definió con un remate ‘globito’ a Esteban Alvarado.

La otra diana fue similar, porque con su velocidad ganó la posesión y definió de pierna izquierda luego de un pase de Jeison Lucumi, quien observó el movimiento de desmarque.

“Estoy contento por las dos anotaciones, ahora a seguir dándole. Por dicha pude anotar mis primeros goles. Siento que es el mejor partido de mi carrera hasta ahora, la verdad muy feliz”, manifestó.

Michel destacó que la forma de finalizar las acciones es una situación que han trabajado muchísimo y eso se vio reflejado en como concluyó las jugadas.

“Sabemos que el profe nos ha puesto a hacer definición. El primer gol me dijeron que atacara por dentro y eso fue lo que hice para marcar diferencia, al final salió”, profundizó.

Kenyel añadió que también vive un gran momento físico, esto le permite estar muy conforme con su rendimiento.

“Estoy trabajando fuerte la parte física, eso fue trascendental. Ya tenemos la idea de juego, tenemos que trabajar más fuerte. Debemos sacar los puntos”, destacó.

El buen nivel de Kenyel fue destacado por su entrenador, Óscar Ramírez. El Macho señaló que desde que el jugador estaba en Cartaginés, él siempre lo siguió, sobre todo por sus características en el último cuarto de cancha.

El ofensivo relató luego del duelo que la unión grupal es un elemento clave para ver una Liga más consolidada en el campo.

“Hemos estado muy unidos luego de lo de Motagua, nos ha servido para bastante. Para mi es mucha felicidad marcar mis primeros dos goles en el Morera Soto. Ahora esperamos sacar el primer partido contra Olimpia, en la Copa Centroamericana (a mitad de semana)”, enfatizó.

Kenyel Michel juega su último torneo con Alajuelense, debido a que él fue vendido al Minnesota United de la MLS a partir del próximo año.

Según informó este diario, en agosto pasado, la venta de Michel entró en los registros históricos manudos ya que la cifra es cercana a $1,3 millones.