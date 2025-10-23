Así ve Óscar ‘Macho’ Ramírez el clásico centroamericano entre Alajuelense y Olimpia

Óscar Ramírez tiene bien analizado al Olimpia, el rival de Liga Deportiva Alajuelense en la lucha por el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense llega en un momento futbolístico y emotivo importante. El bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf quiere otra corona, pero va paso a paso. Y la serie contra Olimpia de Honduras tiene tintes de final adelantada.

El primer partido será este jueves 23 de octubre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Desde la previa, Óscar “Macho” Ramírez dejó muy claro que este clásico centroamericano será bravo.

- ¿Qué virtudes ve en el Olimpia?

- En Olimpia, pues primero la jerarquía, lo dice su historia, uno de los grandes de Centroamérica y, por ende, un clásico centroamericano. Ya eso habla por sí solo.

”En cuanto a lo que es el equipo en sí, pues, creo que el nuevo entrenador ha logrado tener un grupo muy maduro, es una edad importante que tienen ellos de promedio, con jugadores de experiencia, que saben lo que es trajín por estos torneos.

”Muy ordenado, muy táctico, con características individuales importantes para aplicar en algún momento del partido. El balón parado también, pues, tienen una estatura importante, tienen trabajo y es un equipo muy peligroso.

”Contra eso tenemos que lidiar y ver de qué manera hacemos valer la localidad, que es importante, no ir a Honduras en desventaja y es un tema más de exigencia”.

- ¿Qué tan determinante es el gol de visita? ¿Cómo se maneja eso? Porque, bueno, que se empieza en casa, igual hay que tener cuidado con ese factor.

- Es un tema de análisis que lo tocaré con los muchachos en la última práctica. De las características que enumeré anteriorimente, tenemos que ver de qué manera podemos manejarlas y a la vez de qué manera también vamos a tratar de molestar a Olimpia, dentro de las cosas de análisis que hemos hecho.

”Y veremos con los muchachos, ya tuvimos la experiencia con lo que pasó con el Motagua, y pues no queremos estar en una situación de esas, porque es compleja y a la vez difícil de manejo también. Entonces, además de que está la recarga ya de dos partidos intensos, bravos. Y ahora este.

”No sé qué va a pasar con el tema de la Selección, pero es un arranque muy fuerte y Dios quiera que podamos soportarlo y manejarlo de la mejor manera”.

- ¿Contempla colocar una línea de 5 teniendo en cuenta que Olimpia ha anotado 48 goles en este inicio de la temporada y que esa dupla de Yustin Arboleda con Jorge Benguché ha dado mucha efectividad?

- Son momentos, son muy contundentes los muchachos y es un tema que tenemos que resolverlo bien. Veremos ahora la toma de decisiones. Igual puede haber momentos de partido que se pueda hacer, hay otros momentos en que podemos jugar.

”Pero también es importante controlar a la gente que los alimenta a ellos. Eso es importante también para neutralizar de alguna manera las virtudes que tienen en el equipo. Aquí siempre lo que hago yo es un análisis, hablo con los muchachos, analizamos y ahí tomamos la decisión entre todos”.

- Gracias a Alajuelense es que el fútbol tico ha tenido cuatro plazas en la Copa Centroamericana. ¿Cómo analiza ese aporte de la Liga para el fútbol costarricense a nivel internacional?

- La idea es que seamos más equipos los que estemos en esa representación y pues lastimosamente en este torneo no se ha dado de la forma como se dio en el anterior. Y entonces, en este momento quedamos nosotros y trataremos de ver si Dios lo permite, llegar a esa final y lograr el cetro.

”Sería mejor que estuvieran más equipos en estas etapas que estamos nosotros para realzar más el fútbol nuestro”.

- Sus delanteros han estado marcando diferencia. ¿Qué opina de lo que están mostrando?

- Es un tema de grupo. Creo que en el momento que estemos bien en defensa y en dinámica del medio campo, pues los delanteros también tienen su función y eso da un complemento para que se den en algún momento esos realces.

