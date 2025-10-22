Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez busca soluciones sin tres titulares: ‘Ahí está el tema de la cabeza mía’

Ellos son los tres jugadores con los que Óscar ‘Macho’ Ramírez no contará para el partido de este jueves entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez y Kenyel Michel atendieron a los medios de comunicación antes del partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia.
Óscar Ramírez y Kenyel Michel atendieron a los medios de comunicación antes del partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







