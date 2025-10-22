Óscar ‘Macho’ Ramírez busca soluciones sin tres titulares: ‘Ahí está el tema de la cabeza mía’

Óscar Ramírez y Kenyel Michel atendieron a los medios de comunicación antes del partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia.

Tres hombres titulares en los triunfos de Liga Deportiva Alajuelense contra Herediano y Saprissa no estarán disponibles para el juego de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia de Honduras.

La Liga no contará con Rónald Matarrita, quien aún debe purgar un partido de suspensión por la roja que vio ante Motagua, en la ida de los cuartos de final.

Mientras que Guillermo Villalobos y Rashir Parkins no podrán jugar este jueves 23 de octubre porque acumularon dos amarillas en la Copa Centroamericana.

“Tengo esas bajas y ahí está el tema de la cabeza mía, de ver cómo hago y con la confianza que a los muchachos que les toque, pues, que lo hagan de buena manera”, mencionó Óscar “Macho” Ramírez en la conferencia de prensa de rigor organizada por Concacaf, antes del duelo entre Alajuelense y Olimpia.

Acompañado por Kenyel Michel en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto, el técnico de la Liga insistió en que siempre dice que el grupo que está atrás tiene que trabajar igual que el que se encuentra jugando en ese momento.

“Porque si bien en estas situaciones y en ese momento no estamos alertas, no estamos en sí, en lo que es el entrenamiento, la intensidad, la responsabilidad y todo lo que implica, pues, puede ser que nos dé dolores de cabeza”, apuntó Óscar Ramírez.

Añadió que con eso tiene que lidiar y, aunado a la intensidad de los juegos que ganó la Liga el jueves anterior en Santa Bárbara y el domingo pasado en el Morera Soto contra su archirrival.

De esas ausencias, quizás el puesto que más lo pone a pensar es la banda izquierda.

No cuenta con Matarrita, John Paul Ruiz no ha vuelto a jugar y Elián Quesada tampoco. Quizás, inclusive hasta opte por una combinación entre Aarón Salazar y Kenyel Michel, como ocurrió hace unas semanas en Honduras.

“Es un tema que estoy barajando, porque también, no solo eso que vos estás hablando (opciones para ser lateral izquierdo), sino también contra quién van a jugar en ese lado. Un muchacho interesante, Michaell Chirino.

”Y que tengo que tener la parte de conocimiento, la parte de lo que tengo y cómo combatir contra eso. Entonces, muchas veces ustedes se van por el 1, 2, 3 o por la suplencia. Yo tengo que hacerlo más analítico, más funcional. Y, me tocará. Todavía tenemos una sesión para tomar esa decisión”, expresó Óscar Ramírez.

Pero las bajas, también podrían ir acompañadas de regresos. En esta misma semana se difundieron videos de Celso Borges corriendo con normalidad, por lo que no se descarta que este jueves reaparezca en convocatoria con la Liga. Lo mismo que Santiago van der Putten.

¿Será el regreso de Celso Borges y Santiago van der Putten?

¿Pueden tener opciones? Óscar Ramírez optó por no responder la pregunta de manera directa, pues cuando conversó con los medios de comunicación en el Morera Soto, aún faltaban algunas horas para la última práctica en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, para afinar todos los detalles de cara al pulso de este jueves.

“De ahí tomaremos las decisiones, cuanto al tema de ellos. En esto, desgraciadamente en algunos momentos hemos sido un poco apresurados y ha habido recaídas. Es una toma de decisiones delicada, en el sentido de la parte de que tenemos que estar convencidos de que estén al 100%”, manifestó Óscar Ramírez.

También lo pone a pensar que este clásico centroamericano entre Alajuelense y Olimpia es una verdadera final.

“No es un partido de que ya estoy en tiempo y que entro así porque así. Es decir, hay un acondicionamiento que hay que respetar y hay que hablar mucho. Y también depende mucho del jugador. Muchas veces el mano a mano da para tomar una decisión y pues eso todavía hoy lo veremos en la tarde”, aseguró Óscar Ramírez.

