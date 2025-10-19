Actualidad rojinegra

Clásico nacional: La historia del manudo que llenó de goles el museo de Alajuelense

José Laurens, un aficionado de Liga Deportiva Alajuelense empezó un pasatiempo en 1991 a raíz de un clásico nacional, sin imaginar lo que pasaría después

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Austin Berry marcó un gol histórico para Liga Deportiva Alajuelense en un clásico nacional ante Saprissa. Foto: Archivo







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseActualidad RojinegraSalón París Carlos AlvaradoJosé LaurensClásico Nacional
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.