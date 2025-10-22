‘La Nación’ regalará entradas para semifinal Alajuelense vs. Olimpia en Copa Centroamericana de Concacaf

La semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia comenzará este jueves 23 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

A falta de pocas horas para el primer round de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras, La Nación sorteará entradas dobles para ir al Estadio Alejandro Morera Soto.

El primer partido de este pulso por el boleto a la final de la Copa Centroamericana se disputará este jueves 23 de octubre, a las 8:06 p. m., en la Catedral.

¿Quiere ir? Si su respuesta es afirmativa, lo primero que tiene que hacer es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Después, también tiene que completar los pasos que encontrará en este formulario, algo que no le quitará ni dos minutos.

Participar es fácil, rápido y completamente gratis. El sorteo se efectuará este jueves 23 de octubre a las 10 a. m., con la intención de que pueda organizar su día para que vaya al estadio.

La mayoría de localidades ya están agotadas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia de Honduras, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tome en cuenta que habrá once personas ganadoras, y a cada una se le entregarán dos boletos digitales.

Anímese y participe, puede ser que la suerte y el fútbol quieran que usted sea una de las personas que ganarán entradas en este sorteo de La Nación.

