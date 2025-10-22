Puro Deporte

‘La Nación’ regalará entradas para semifinal Alajuelense vs. Olimpia en Copa Centroamericana de Concacaf

El primer paso para participar en este sorteo de entradas dobles es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Clásico Liga vs Saprissa
La semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia comenzará este jueves 23 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (JOHN DURAN/John Durán)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

