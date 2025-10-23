Kenyel Michel salió bien librado de un reto diferente que le puso Alajuelense

Kenyel Michel fue figura en el clásico nacional con sus goles y espera ayudar a Liga Deportiva Alajuelense en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia.

Después de brillar con luz propia y hacer en el clásico nacional uno de los mejores partidos de su carrera futbolística, Kenyel Michel vivió una experiencia distinta con Liga Deportiva Alajuelense.

Por lo general, uno de los capitanes del equipo acompaña al técnico en la rueda de prensa previa a un partido de Concacaf.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez busca soluciones sin tres titulares: ‘Ahí está el tema de la cabeza mía’

Sin embargo, en esta ocasión, Kenyel Michel fue el encargado de sentarse junto a Óscar Ramírez para responder diversas consultas de los medios de comunicación, antes del inicio de la semifinal de la Copa Centroamericana entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia.

Que fuese él quien acudiera a la conferencia fue interpretado por los comunicadores presentes en la sala de prensa como parte del crecimiento de un jugador a quien la vida le está cambiando por completo gracias al fútbol.

Ese cachorro que fue parte del semillero del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y que siempre fue cuadro de honor en las aulas del complejo, derrocha velocidad en la cancha y el domingo pasado se dio gusto anotándole un doblete a Saprissa.

LEA MÁS: ‘La Nación’ regalará entradas para semifinal Alajuelense vs. Olimpia en Copa Centroamericana de Concacaf

Kenyel Michel es ese jugador que de un día para otro pasó a ser ficha del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), club que pagó más de $1,3 millones.

También es el futbolista que se quedó a préstamo con Alajuelense por lo que resta del año y quien quiere lograr cosas importantes antes de marcharse de la Liga.

Hoy solo piensa en el partido de este jueves 23 de octubre contra Olimpia y salió bien librado del reto que le planteó el club, frente a los micrófonos.

“Va a ser importante dar un golpe de autoridad y con la victoria iremos con más confianza para el partido allá contra Olimpia (30 de octubre, en Tegucigalpa)”, declaró Kenyel Michel.

Óscar Ramírez y Kenyel Michel ofrecieron una rueda de prensa antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Aunque sabe que los olimpistas tienen una defensa férrea, eso no inquieta al futbolista de 21 años.

“Tengo que ir a hacer mi juego, yo soy una persona muy rápida, entonces voy a tratar de atacar las espaldas como normalmente lo vengo haciendo, y la que nos quede a los atacantes aprovecharla, nada más. Siento que el juego de nosotros es muy dinámico. Eso nos va a ayudar bastante”, apuntó.

A pesar de que Óscar “Macho” Ramírez decidió reservarse si tiene en mente a Celso Borges y a Santiago van der Putten para este jueves, Kenyel Michel respondió una consulta sobre sus dos compañeros.

LEA MÁS: Este es el sticker de Óscar ‘Macho’ Ramírez que la mayoría de aficionados de Alajuelense quieren en su WhatsApp

“Sabemos que el regreso de Celso para nosotros es muy importante y el de Santiago, ya que son dos grandes figuras del camerino, y eso nos genera bastante confianza. Y los que no están, nada más que se recuperen de la mejor manera para que nos ayuden cuando puedan”, indicó.

“Sabemos que mantener el arco en cero es bastante importante, porque contra Motagua nos costó bastante. Hay que aprovechar todas las que nos queden, e ir allá a Honduras con el mejor resultado posible para que no se nos complique tanto”, citó Kenyel Michel.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.