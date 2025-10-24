Futbolista de Alajuelense es trasladado al hospital

Fernando Piñar recibió un bolazo en el cuello, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia.

¿Qué pasó con Fernando Piñar? El lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense no pudo continuar en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia de Honduras.

El carrilero fue sustituido por Santiago van der Putten en el minuto 32, pero el protocolo seguido no fue el habitual.

Cuando salió del campo, el jugador se dirigió de inmediato al camerino, junto al doctor Andrés Barquero.

Mientras que los equipos se encontraban en sus respectivos camerinos, durante el descanso, la Liga brindó una actualización sobre el futbolista.

Fernando Piñar salió del campo en el minuto 32. (Jose Cordero/José Cordero)

“Fernando Piñar sufrió un trauma en el cuello, se encuentra estable y en buenas condiciones, se trasladó al Hospital Metropolitano para completar estudios por protocolo”, informó Alajuelense a través de su oficina de comunicación.

