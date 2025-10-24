Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense es trasladado al hospital

Liga Deportiva Alajuelense brindó un primer parte médico sobre Fernando Piñar

Por Fanny Tayver Marín
23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Fernando Piñar recibió un bolazo en el cuello, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia. (Jose Cordero/José Cordero)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa Centroamericana de ConcacafFernando PiñarAlajuelense vs Olimpia
