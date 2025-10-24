¿Qué le pasó a la cancha del Morera Soto? Gerente de Alajuelense responde sin rodeos

Así luce la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, minutos antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense recibe al Olimpia de Honduras y la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto luce impecable, pero durante la tarde estaba empozada.

¿Qué pasó? ¿Corría peligro el partido? El gerente general de la Liga, Marco Vásquez atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del inicio de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf y puso fin a las especulaciones.

“Más o menos a las 4 p. m. alguien posteó un video, en donde la cancha estaba completamente inundada y se escuchaba la lluvia. El problema era que también se había ido la luz”, relató Marco Vásquez en Columbia.

Detalló que se cuenta con dos bombas, una del lado sureste y otra en el suroeste, y que en cada tanque caben 25.000 litros cúbicos de agua.

“Cuando se llenan hay bombas que arrancan y ayudan a ir drenando el agua hacia la calle. Cuando se va la luz, las bombas dejan de funcionar. Entonces, el agua que está llegando a los tanques no tiene salida”, comentó.

Marco Vásquez fue enfático en que la imagen de las 4 p. m. y la de una hora después, no era la misma.

“Yo creo que las personas que hacen eso de mala fe y hasta cuestionar si habría partido, vea cómo cómo está la cancha. Una hora después, cuando volvió la luz y ya estaban funcionando las bombas, ya la cancha estaba en inmejorables condiciones”, recalcó.

La gramilla del Morera Soto reaccionó de muy buena manera ante el aguacero en Alajuela. (Facebook Estefan Monge/Facebook Estefan Monge)

Añadió que lo ocurrido solo refleja una cosa y es la capacidad de la cancha del Morera Soto ante un aguacero descomunal como el que cayó durante tres horas seguidas en las inmediaciones del estadio, y en otras partes del territorio nacional.

“Vea, no hay un solo charco y lo que te puedo decir es que no podemos tener una mejor cancha, mejores drenajes y lo que me hace sentir es muy orgulloso de que tenemos la mejor cancha de este país, no solo la cancha, sino con todo el sistema interno de drenajes, porque no tardamos una hora y ya todo se había drenado”, concluyó Marco Vásquez.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense confía en buen resultado de su equipo ante Olimpia. (Jose Cordero/José Cordero)

