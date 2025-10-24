Puro Deporte

¿Qué le pasó a la cancha del Morera Soto? Gerente de Alajuelense responde sin rodeos

Así se comportó la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto en un diluvio horas antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia

Por Fanny Tayver Marín
Así luce la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, minutos antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Así luce la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, minutos antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







