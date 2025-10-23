¿Peligra el partido Alajuelense vs. Olimpia por la emergencia con gas que se presentó en el estadio Morera Soto?

La alarma y los protocolos de seguridad se activaron rápidamente en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde esta noche a las 8 p. m. Alajuelense enfrenta a Olimpia de Honduras por la semifinal de la Liga Centroamericana de Concacaf.

Los rumores corrieron pronto y se mencionó que se trataba de una explosión de un cilindro de gas, lo que aumentó la preocupación. Sin embargo, los bomberos atendieron el llamado y aclararon que no se trató de una explosión.

“Recibimos el llamado para trasladarnos al Estadio Alejandro Morera Soto por una posible deflagración y, a nuestra llegada, detectamos que efectivamente así fue”, dijo Sergio Bolaños, del cuerpo de bomberos.

¿Pero qué es una deflagración?

Es una combustión muy rápida que ocurre a una velocidad subsónica (por debajo de la velocidad del sonido). A diferencia de una detonación, que es supersónica, la deflagración se propaga por difusión térmica y puede ser causada por la ignición de una mezcla de gas y aire en un espacio cerrado, como una fuga de gas. En otras palabras, son llamas, pero sin explosión previa.

¿Existe peligro de que no se efectúe el juego de esta noche?

No. El partido está confirmado y listo para iniciar a las 8 p.m.; incluso, la Liga anunció en sus redes sociales que las boleterías abrirían desde las 4 p.m.

“El partido programado para esta noche se mantiene en pie con total normalidad. La brigada de emergencias del club atendió la situación de manera inmediata, aplicando todos los protocolos establecidos. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos se presentó en el estadio y controló la situación”, informó Alajuelense.

¿Qué sucedió?

“Hubo un freidor en una soda que presentó problemas; lamentablemente, una persona sufrió quemaduras y fue trasladada por la Cruz Roja al centro hospitalario”, añadió Sergio Bolaños, quien destacó el accionar de los rojinegros.

“En el lugar, el estadio realizó los protocolos de seguridad completos: activó la brigada, aisló la zona y mantuvo al paciente en un área segura. A nuestra llegada, la situación ya estaba controlada, el cilindro cerrado, se hizo una valoración y se descartó la posibilidad de una fuga u otro incidente”, mencionó Bolaños, miembro del cuerpo de bomberos.

La Liga Deportiva Alajuelense no tendrá problema para saltar a la cancha y enfrentar a Olimpia de Honduras. (JOHN DURAN/John Durán)

La emergencia fue reportada a las 3:25 p.m. y, gracias a la rápida acción de la brigada manuda, seguida por la presencia de los bomberos, todo fue controlado y se evitó algo peor.

“Nos vemos esta noche. Disfrutá del partido en un ambiente seguro y acogedor”, informó Alajuelense.

