Emergencia por cilindro de gas en el estadio de la Liga, a pocas horas del juego con Olimpia

La deflagración de un cilindro de gas dejó un hombre herido, la tarde de este jueves en una soda en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.
El hecho fue reportado a las 3:25 p. m., y se presentó una unidad del Cuerpo de Bomberos.
En la entrada del sector de sombra, un hombre sufrió quemaduras en piernas y brazos, detalló Bomberos. No ha trascendido su estado de salud.
Una deflagración ocurre cuando el fuego se propaga rápido, pero sin explotar violentamente.
El accidente ocurrió a algunas horas de que la Liga Deportiva Alajuelense se enfrente en su estadio al Olimpia de Honduras, por las semifinales de la Copa Centroamericana.