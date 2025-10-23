Sucesos

Emergencia por cilindro de gas en el estadio de la Liga, a pocas horas del juego con Olimpia

Un hombre sufrió quemaduras en sus piernas y brazos

Por Yeryis Salas
El accidente ocurrió en la entrada del sector de sombra.







Estadio Alejandro Morera SotoCuerpo de BomberosDeflagración
