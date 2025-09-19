Incendio por explosión de cilindro de gas devoró varios locales en Paraíso de Cartago

El incendio en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, se dio en un céntrico local de esa comunidad.

Un incendio de grandes proporciones se registró esta mañana en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, tras la explosión de un cilindro de gas que provocó fuego en varios locales comerciales, informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Según el reporte oficial, cinco unidades de Bomberos de Cartago se desplazaron al lugar para atender la emergencia, que ocurrió a 300 metros al sur de la delegación de la Fuerza Pública, en el supermercado Super Naty y un gimnasio.

Los bomberos lograron controlar el fuego, aunque enfrentaron dificultades con el abastecimiento de agua en los hidrantes de la zona.

Vertical

Sin agua para el fuego

Luis Chaves, Jefe de Batallón de Bomberos de Costa Rica, precisó que el fuego alcanzó varios locales comerciales en una estructura que, en total, comprende 1.250 metros cuadrados. El fuego ya fue controlado, pero estuvo a punto de alcanzar otros locales.

Todo el cuadrante comercial donde se inserta el punto afectado por el fuego suma unos 30.000 metros cuadrados de área construida.

Chaves agregó que la estructura afectada, de madera y cemento, estaba casi al 90% en llamas a la llegada de los bomberos, quienes lograron sacar a tres personas que estaban adentro.

“El mayor reto hoy fue que esta zona es conocida por el bajo nivel de agua en los hidrantes y hoy no fue la excepción. Para un incendio de esta magnitud, se requería una presión de casi 5.000 galones por minuto bombeada desde los camiones, pero en los hidrantes no había más de 40 galones por minuto”, explicó.

Chaves indicó que debieron traer varios camiones cisterna con agua, cada unidad con unos 8.000 galones de agua y tanqueros especiales para suministrar el líquido, incluso mencionó que esos vehículos debieron ir a comunidades cercanas a abastecer las unidades.

La Cruz Roja atendió a tres personas, afortunadamente sin quemaduras, pero sí con crisis nerviosa.

Colaboró en esta información Keyna Calderón.

Incendio consumió un supermercado y un gimnasio en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Fuego habría sido provocado por la explosión de un cilindro de gas. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

Incendio consumió un supermercado y un gimnasio en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Fuego habría sido provocado por la explosión de un cilindro de gas. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)