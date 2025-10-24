Estas son las sorpresas de Óscar ‘Macho’ Ramírez para el clásico centroamericano Alajuelense vs. Olimpia

Liga Deportiva Alajuelense tiene definido al equipo con el que jugará contra Olimpia, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Varias ideas rondaban la cabeza de Óscar “Macho” Ramírez, como él mismo lo dijo en la víspera del inicio de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia de Honduras, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Liga no tiene a Rónald Matarrita, Rashir Parkins y Guillermo Villalobos para este juego, pero se confirma lo que parecía inminente: regresan Celso Borges y Santiago van der Putten.

El capitán regresa después de la lesión que sufrió en el juego de ida de los cuartos de final contra Motagua, y lo hace como titular.

Había dudas, principalmente en cómo el “Macho” sustituiría a Rónald Matarrita, porque el técnico rojinegro piensa no solo en atacar por esa banda, sino en que por ahí también tiene que controlar a dos hombres importantes del Olimpia, que son José Mario Pinto y Michaell Chirinos.

La decisión final de Óscar Ramírez fue que Deylan Paz jugará como lateral, al igual que Fernando Piñar, tomando en cuenta que puede pasarlos de banda según se presente el juego. Y atrás, Aarón Salazar acompañará a Alexis Gamboa.

Esta es la formación titular de la Liga para el juego contra Olimpia: Washington Ortega, Deylan Paz, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Celso Borges, Joel Campbell, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

Además, en la suplencia se encuentran Bayron Mora, Johnny Álvarez, Anthony Hernández, Elián Quesada, Diego Campos, Santiago van der Putten, Deylan Aguilar, Creichel Pérez, Tristán Demetrius, John Paul Ruiz, Charles Forstner y Doryan Rodríguez.

¡Así sale LD Alajuelense para el primer capítulo de la Semifinal!@SnacksYummies pic.twitter.com/luiEGgdEPe — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 24, 2025

¿Y cómo sale Olimpia?

¡Los elegidos de Club Olimpia en su visita a Alajuela!@SnacksYummies pic.twitter.com/lnHS05QWy0 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 24, 2025

