Óscar Ramírez explica por qué sacó a Joel Campbell y su decisión más difícil en el juego Alajuelense vs. Olimpia

Óscar Ramírez aseguró que felicitó a los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense tras el empate contra Olimpia.

Después del empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia en el juego de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf, Óscar Ramírez respondió una gran duda.

¿Por qué sacó a Joel Campbell? “Lo de Joel era la amarilla, lastimoso porque lo perdemos en el próximo encuentro allá”, manifestó Óscar Ramírez.

Además, dejó ver que no fue un castigo porque no jugará en Honduras el próximo jueves, sino porque detalló que hubo una acción en la que notó que el 12 de Alajuelense no fue por el balón, temiendo que le mostraran otra amarilla en este partido en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El “Macho” Ramírez también se refirió a la que define como la decisión más compleja que ha tomado y fue cómo relevar a Rónald Matarrita en la banda izquierda.

“Ha sido la decisión más compleja, porque por ejemplo a Elián Quesada lo majan y no lo íbamos a usar, con John Paul Ruiz fue una decisión. Creo que lo ha golpeado lo que pasó (el caso de indisciplina) y hablé con él y nos entendimos.

”De los que he usado ahí, quedaba Deylan Paz, es versátil y fue un partido muy pesado y la afición debería entender que es la opción y necesita apoyo”, manifestó Óscar Ramírez.

El entrenador de la Liga dijo que felicitó al equipo y hasta dijo que Alexis Gamboa se jugó un partido soberbio.

