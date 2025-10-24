Puro Deporte

Óscar Ramírez explica por qué sacó a Joel Campbell y su decisión más difícil en el juego Alajuelense vs. Olimpia

Esto fue lo que dijo Óscar Ramírez tras el primer round en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Óscar Ramírez aseguró que felicitó a los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense tras el empate contra Olimpia. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCopa Centroamericana de ConcacafAlajuelense vs Olimpia
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.