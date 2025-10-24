Reviva los goles de Alajuelense y Olimpia en vibrante semifinal de Copa Centroamericana (video)

¿Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica o el Olimpia de Honduras? Uno de los dos avanzará a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. La serie se encuentra 1-1 y en este momento el gol de visita juega a favor del cuadro catracho.

El desenlace de esta historia se conocerá el jueves 30 de octubre en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa; pero de momento, lo que se puede hacer es ver una y otra vez los goles del partidazo que jugaron Alajuelense y Olimpia.

LEA MÁS: Óscar Ramírez explica por qué sacó a Joel Campbell y su decisión más difícil en el juego Alajuelense vs. Olimpia

La primera anotación fue del recién ingresado Marcos Montiel, tras una acción de pelota quieta.

¡GOL de Olimpia! ¡Marcos Montiel rompe el empate! pic.twitter.com/pMU5RjDlUg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 24, 2025

LEA MÁS: Futbolista de Alajuelense es trasladado al hospital

En la transmisión de ESPN, justo cuando el narrador pronunció que “la suerte está echada”, Anthony Hernández se encargó de que no fuera así.

¡GOLAZO! ¡Anthony Hernandez lo empata para Alajuelense! 💥 pic.twitter.com/mvVQWKcnVQ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 24, 2025

Con velocidad y picardía, el extremo sacó un latigazo de zurda y puso el 1-1 en el minuto 87. Inclusive, él mismo estuvo cerca de algo más.

“Es un gran rival, sabemos lo fuerte que es, pero somos los bicampeones, hay que seguir y levantar cabeza, que la serie todavía está abierta”, expresó Anthony Hernández en la zona flash.

Añadió que la serie está para cualquiera de los dos equipos y que Alajuelense irá a Honduras con la intención de sacar el resultado que necesita.

El porteño lamentó que no logró convertir el segundo gol de la Liga, porque estuvo cerca.

“Quise enganchar, se fue el primer defensa, pero me la taparon”, apuntó Anthony Hernández, quien dijo que para el partido de vuelta, el equipo rojinegro tiene que ser más contundente.

“Eso es lo que nos falta, pero la posesión de la bola y manejamos el partido, creo que lo tuvimos”, citó.

El partido de definitivo de esta serie por el pase a la final de la Copa Centroamericana será el jueves 30 de octubre, a partir de las 8:06 p. m., en territorio hondureño, en el mismo escenario donde Alajuelense eliminó a Motagua.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.