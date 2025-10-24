‘Minutos de terror’: Lanzan piedras al bus que transportaba a Olimpia tras juego contra Alajuelense (video)

Así quedó la ventana del autobus que transportaba al Olimpia, luego del partido contra Liga Deportiva Alajuelense.

Aunque las autoridades intentaron tener todo bajo control y evitar incidentes en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf, siempre se vivieron momentos de tensión en Alajuela.

Después del empate 1-1 en el primer round de este pulso por un boleto a la final de la tercera edición del torneo regional, la policía decidió que lo más prudente era que tanto Olimpia como los integrantes de su barra organizada permanecieran dentro del Estadio Alejandro Morera Soto.

LEA MÁS: Óscar Ramírez explica por qué sacó a Joel Campbell y su decisión más difícil en el juego Alajuelense vs. Olimpia

La razón es que había varios integrantes de La Doce (barra de Alajuelense) congregados en las afueras del reducto.

Nadie quería problemas y la autorización para que se marchara el bus que transportaba al Olimpia hasta su hotel de concentración se dio pasadas las 11 p. m., cuando ese grupo ya no estaba en las inmediaciones del estadio.

A los integrantes del equipo catracho les indicaron que ya se podían ir, porque las autoridades habían limpiado la calle.

El bus arrancó y salió del Morera Soto. El rival de la Liga iba de camino, escoltado por seguridad privada y también por la policía, pero siempre ocurrió un inconveniente.

A unas dos cuadras del estadio, unos sujetos empezaron a lanzarle piedras al bus en el que iba Olimpia y le quebraron una ventana.

“No que mucha educación. Bus que transportaba a los jugadores de Olimpia fue atacado a pocas cuadras del estadio Alejandro Morera Soto. Los futbolistas vivieron minutos de terror mientras llovían las piedras y palos. Por suerte todos están bien”, escribió el periodista hondureño Jafeth Moreno en su cuenta de X.

No que mucha educación. ❌😳



Bus que transportaba a los jugadores de Olimpia fue atacado a pocas cuadras del estadio Alejandro Morera Soto. Los futbolistas vivieron minutos de terror mientras llovían las piedras y palos. Por suerte todos están bien. pic.twitter.com/Rz6U1TtUNM — Jafeth Moreno (@JafethMoreno2) October 24, 2025

Mientras que el medio Nación Olimpista también hizo eco de lo ocurrido y fue más allá, exigiendo a Concacaf que tome cartas en el asunto.

LEA MÁS: Futbolista de Alajuelense es trasladado al hospital

“El bus del club fue atacado con piedras a la salida del estadio. Gracias a Dios, jugadores y cuerpo técnico están ilesos. Condenamos la violencia y exigimos a Concacaf una investigación.

”Nosotros tenemos que ganar en la cancha y en la grada con fiesta. De ninguna manera el hincha de Olimpia tiene que pagar con la misma moneda. Lamentamos los hechos ocurridos en Alajuela”, señaló Nación Olimpista.

🚨El bus del club fue atacado con piedras a la salida del estadio.



Gracias a Dios, jugadores y cuerpo técnico están ilesos.

Condenamos la violencia y exigimos a CONCACAF una investigación.



Nosotros tenemos que ganar en la cancha y en la grada con fiesta. De ninguna manera el… pic.twitter.com/gg28mkpmbg — Nación Olimpista (@NacionOlimpista) October 24, 2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.