‘Minutos de terror’: Lanzan piedras al bus que transportaba a Olimpia tras juego contra Alajuelense (video)

La policía procuró que no pasara nada luego del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, pero siempre se presentó un incidente

Por Fanny Tayver Marín
Así quedó la ventana del autobus que transportaba al Olimpia, luego del partido contra Liga Deportiva Alajuelense.
Así quedó la ventana del autobus que transportaba al Olimpia, luego del partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

