Alajuelense viaja a Honduras y esta es la última novedad sobre Washington Ortega

Liga Deportiva Alajuelense viaja este martes en horas de la tarde a Honduras para afrontar el partido definitivo contra Olimpia, por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Y en el caso de Washington Ortega, todo minuto cuenta.

El guardameta uruguayo sufrió un golpe en la rodilla el domingo pasado, en el polémico triunfo de Alajuelense por 3-2 contra Pérez Zeledón.

De manera automática se prendieron las luces de alarma, porque sin duda, él es uno de los mejores fichajes de la Liga en los últimos tiempos.

Ante el golpe, Washington Ortega pedía asistencia médica. Llegaron a atenderlo el doctor Andrés Barquero y el fisioterapeuta Javier Baldi.

Washington Ortega se puso de pie y el alma le regresó al cuerpo a los manudos sin imaginar que poco después se vería una escena insospechada.

La molestia continuaba y la decisión en ese instante fue que lo más prudente era que saliera del campo.

Fue al minuto 66 cuando Johnny Álvarez ingresó en su lugar, desatando toda una zozobra, con el partido ante Olimpia a la vuelta de la esquina.

Aunque en la Liga tenían serias sospechas de que se trataba de un golpe que no representaría mayor problema para que pueda atajar el jueves 30 de octubre en el Estadio “Chelato” Uclés, había que esperar y corroborar pronósticos con los exámenes pertinentes.

Al charrúa le practicaron una resonancia magnética el lunes a las 3 p. m. y los resultados fueron los esperados.

De momento, los planes no cambian: Washington Ortega se mantiene en la lista de jugadores de Alajuelense que viajarán a territorio catracho.

Antes de partir al aeropuerto, el guardameta será revisado de nuevo por el departamento médico del club y será tratado por los fisioterapeutas.

El día será largo para Alajuelense, porque después de una escala, el equipo rojinegro alzará vuelo de nuevo para aterrizar en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua.

Al salir de la terminal aérea, el actual bicampeón de la Copa Centroamericana hará un traslado de 80 kilómetros por tierra para llegar a Tegucigalpa.

La Liga reconocerá este miércoles la misma cancha donde hace unos días le ganó a Motagua. Ahí jugará contra Olimpia en una serie que se encuentra 1-1 y en la que en este momento el gol de visita juega a favor del equipo hondureño.

¿Jugará Washington Ortega? Todo depende de cómo siga su evolución. La decisión final se tomará en Tegucigalpa.

