Alajuelense y la preocupación por Washington Ortega: jugadores se refieren a la lesión del guardameta

Washington Ortega salió del campo en el minuto 66 y lo relevó Johnny Álvarez.

Liga Deportiva Alajuelense aún no emite un parte médico sobre Washington Ortega, quien salió de cambio en el partido donde los manudos se dejaron la victoria por 3-2 contra Pérez Zeledón. Sin embargo, hay una actualización.

El guardameta sufrió un golpe en la rodilla y la escena encendió las alarmas en el Estadio Alejandro Morera Soto.

LEA MÁS: Alajuelense defiende el liderato con garra y alarma por Washington

No era que el uruguayo estaba perdiendo tiempo, ni fingiendo, ni enfriando el partido. Después de que fue atendido por el doctor Andrés Barquero y el fisioterapeuta Javier Baldi, se puso de pie.

La afición le aplaudió y continuó. Sin embargo, después de eso, permaneció poco en el terreno de juego. Pronto, otra vez lo fueron a chequear y en el minuto 66 fue sustituido por Johnny Álvarez.

Óscar Ramírez dijo que no tenía mayores detalles sobre el estado de una figura importantísima para la Liga, pero que en estos casos, hay que esperar.

En la zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto, La Nación consultó a los tres jugadores de Alajuelense que brindaron declaraciones después del partido qué pensaron cuando Washington Ortega salió de cambio.

“Estoy muy contento de que él tenga esa madurez para salir, hacer un cambio de un portero es un poco raro últimamente. Así que nada, muy contento de que él haya tenido esa madurez de cuidarse para el siguiente partido.

”Al final, los otros dos porteros, tanto Johnny Álvarez, como Bayron Mora, están listos y preparados. Son porteros excelentes, y de verdad que en cada entrenamiento, cualquiera de los tres están para ser titulares acá”, afirmó Rónald Matarrita.

Un criterio muy similar al de Rónald Matarrita lo exteriorizó el mediocampista Rashir Parkins.

“Sabemos que Washington no es una persona que va a salir por cualquier cosa, salió y seguro es por prevención, pero este lunes lo van a evaluar, a ver qué pasa”, indicó el volante.

Mientras que Guillermo Villalobos dijo que en ese momento se preocuparon porque Washington Ortega “da una seguridad increíble atrás”. Empero, también indicó que en el equipo confían completamente en Johnny Álvarez, Bayron Mora y Daniel Velásquez.

“Ellos todos los días trabajan y están ahí detrás de él para cualquier momento. Ojalá no sea nada grave, pero al final de cuentas, si él no pudiera jugar el jueves (contra Olimpia), que Dios quiera que pueda jugar, confiamos en ellos sumamente, porque son personas preparadas, que han venido todos los días trabajando en silencio”, destacó Guillermo Villalobos.

Antes de que los jugadores se refirieran al caso de Washington Ortega, en la rueda de prensa posterior al juego, Óscar “Macho” Ramírez también recibió una consulta sobre el arquero estelar de la Liga.

“De Washington no tengo un informe claro. Hay que esperar al otro día y ver el punto. No tengo información clara o qué está pasando. Dios quiera que no sea nada, porque es muy importante, nos vamos a jugar la vida el jueves y necesitamos de él”, apuntó Óscar Ramírez.

Liga Deportiva Alajuelense retuvo el liderato del Apertura 2025 y ahora se concentra en el desenlace de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense se mantiene en el primer lugar del Torneo de Apertura 2025, con un partido menos. Y ahora de nuevo cambia de chip para viajar a Honduras el martes por la tarde.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.