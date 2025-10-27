Esto dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez sobre la lesión de Washington Ortega

Óscar Ramírez cree que Liga Deportiva Alajuelense ha aprendido a sufrir y que quizás, este partido lo pudo resolver antes.

Liga Deportiva Alajuelense se dejó los tres puntos contra Pérez Zeledón y se mantiene en la cima del Torneo de Apertura. De eso habla Óscar “Macho” Ramírez, así como de la lesión sufrida por Washington Ortega.

- ¿Cómo está Santiago van der Putten?

- Por el estado de la cancha, a la hora de pisar se movía más, sentía seguro inestabilidad. Rónald Matarrita me dijo que viera eso, pusimos a Alexis Gamboa. Y a lo último estaba cansado. En tres días jugó un 70% y era recomendable una pausita.

- ¿Qué pasó con Washington Ortega?

- De Washington no tengo un informe claro. Hay que esperar al otro día y ver el punto. No tengo información clara o qué está pasando. Dios quiera que no sea nada, porque es muy importante, nos vamos a jugar la vida el jueves y necesitamos de él. Vamos a ver cómo hacemos.

- ¿Esta alineación fue pensando en el jueves? ¿Qué tan riesgoso fue?

- Era lo normal darles rodaje y en la media cancha Celso que tuviera lo que tuvo para reforzar, a Rashir queríamos darle rodaje para no llegar el jueves sin jugar. A Ronaldo Cisneros lo descansé y Anthony Hernández para que tuviera más minutos. Salió un equipo fuerte y Pérez Zeledón pidió la alineación antes de lo previsto. Y cuidamos a algunos.

- ¿Kenyel Michel está golpeado?

Lo de Michel era no arriesgarlo, que no lo volvieran a jugar.

- ¿Qué piensa de que Doryan Rodríguez respondió con gol?

- Bendito Dios, lo ideal es tener uno o dos goleadores, pero que aparezca toda la gente metiendo goles da tranquilidad y el hecho de que se sientan motivados, que el marco se les quiere abrir.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.