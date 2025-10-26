Alajuelense vs. Pérez Zeledón: Canal y hora del partido que encierra todo un reto

Liga Deportiva Alajuelense recibe al Municipal Pérez Zeledón este domingo 26 de octubre, a las 5 p. m., en un juego correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Apertura 2025.

Este partido encierra un reto para Óscar “Macho” Ramírez y sus hombres. La Liga tiene la firme intención de defender el liderato, ese primer lugar que asumió con un partido menos, luego de derrotar a Saprissa en la Catedral.

Mientras que Pérez Zeledón cayó en una racha sin victorias que quiere acabar de una vez por todas.

Curiosamente, desde que los “Guerreros del Sur” le ganaron a Alajuelense en San Isidro de El General, el pasado 6 de setiembre, se olvidaron de ganar.

Desde entonces, han pasado ocho partidos, en los que los generaleños registraron cinco empates y tres derrotas.

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Alajuelense cuenta con siete victorias consecutivas ante los sureños en el Morera Soto.

Además, Rafael Arenas, Daniel Casas y José Giacone son los técnicos extranjeros que ganaron con Pérez Zeledón en el Morera Soto, una lista a la que quiere Luis Alberto Orozco quiere incluirse.

Posiblemente, Óscar “Macho” Ramírez opte por hacer algunas rotaciones en el equipo, pensando en que el primer lugar resulta importante para la Liga; pero que también, el equipo rojinegro tiene un partido crucial el jueves, en Honduras, donde estará en juego el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense juega este domingo 26 de octubre contra Pérez Zeledón en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jose Cordero/José Cordero)

Joel Campbell debería ser titular como en los últimos juegos, tomando en cuenta que no podrá actuar en el partido de vuelta contra Olimpia, por acumulación de amarillas.

También sería probable que en este partido se le conceda descanso a Fernando Piñar, luego del bolazo que recibió el jueves pasado en el cuello y por el que fue trasladado al hospital, para corroborar que todo estuviera bien.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón? Copiado!

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón será televisado por FUTV.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los fanáticos de la radio pueden sintonizar la emisora de su preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Show con mascaradas y cimarrona en el Morera Soto Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense invita a los aficionados a llegar temprano, pues se celebrará el Día de la Mascarada. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense anuncia el partido contra Pérez Zeledón Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Jornada 14 / Apertura 25’

🆚 MPZ

🕒 5:00p.m

🏟 Est. Alejandro Morera Soto

📺 FUTV

🎟️ Disponibles en https://t.co/QL2F6JoQBi

*Niños menores de 12 años acompañados de un adulto ingresan gratis en graderías: norte, este y oeste.



➡️ BYD… pic.twitter.com/Qr0YPrFcpi — Alajuelense (@ldacr) October 26, 2025

El precio de las entradas para el partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón Copiado!

Las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón puede comprarlas en boleterialaliga.com.

O bien, adquirir las entradas digitales en las boleterías físicas del Estadio Alejandro Morera Soto a partir de la 1 p. m.

Alajuelense informa que niños menores de 12 años acompañados de un adulto ingresan gratis en graderías norte, este y oeste.

Este es el precio de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Pérez Zeledón anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

El uniforme de Alajuelense ante Pérez Zeledón Copiado!

La Liga saldrá al campo con su tradicional camiseta rojinegra a rayas verticales, pantaloneta blanca y medias rojinegras; mientras que el portero vestirá todo de celeste.

El uniforme de Pérez Zeledón ante Alajuelense Copiado!

Los integrantes de Pérez Zeledón jugarán con todo su atuendo blanco. El guardameta lo hará con su traje naranja.

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón Copiado!

Keylor Herrera al centro, asistido por William Chow y Víctor Ramírez. Cuarto árbitro: Rigo Prendas. VAR: Jesús Montero. AVAR: Josué Mejía.

