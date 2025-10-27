Alarma, susto y tensión en Alajuelense con dolencia de Washington Ortega

Washington Ortega se resintió en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón.

Desde que apareció en el equipo, uno de los puntos altos de Liga Deportiva Alajuelense ha sido Washington Ortega, pero en el partido contra Pérez Zeledón sucedió un imprevisto.

El guardameta uruguayo sufrió un golpe y siguió en el partido luego de que fue atendido por el doctor Andrés Barquero y el fisioterapeuta Javier Baldi.

Sin embargo, unos minutos después, siguió mal. Y tuvo que salir del juego. A Washington Ortega lo sustituyó Johnny Álvarez.

En el club aún no dan un parte médico sobre qué pasó con el guardameta, pero preocupa en la Liga, porque el jueves, los rojinegros se juegan el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf en Honduras, contra Olimpia.

