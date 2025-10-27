Puro Deporte

Alarma, susto y tensión en Alajuelense con dolencia de Washington Ortega

Washington Ortega tuvo que salir de cambio en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón

Por Fanny Tayver Marín
Washington Ortega resguarda el marco de Liga Deportiva Alajuelense contra Managua FC, en Nicaragua.
Washington Ortega se resintió en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseWashington OrtegaAlajuelense vs Pérez ZeledónCopa Centroamericana de ConcacafApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

