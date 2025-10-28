Alajuelense tiene baja inesperada por lesión para juego crucial contra Olimpia

Liga Deportiva Alajuelense no tiene equipo completo para el partido contra Olimpia en Honduras, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense sale del país este martes en horas de la tarde rumbo a Honduras para el partido crucial contra Olimpia, en la búsqueda del pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, y lo hará sin un jugador importante en el esquema de Óscar “Macho” Ramírez.

Se trata del veloz extremo Kenyel Michel, quien no logró reponerse de un golpe que sufrió precisamente contra Olimpia, en el partido de ida de la semifinal, que terminó 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El propio entrenador rojinegro expresó el domingo pasado que Kenyel Michel no estuvo en la convocatoria para el juego entre la Liga y Pérez Zeledón porque estaba pendiente de evolución.

“Lo de Michel es más que todo un golpe, era no arriesgarlo en la cancha y que lo volvieran a golpear”, apuntó Óscar Ramírez el domingo anterior.

Pero el tiempo no alcanzó y el extremo no forma parte de la delegación rojinegra que viaja este martes a Honduras.

Desde el bando liguista, el otro hombre que no está disponible para el partido del jueves 30 de octubre entre Olimpia y Alajuelense es Joel Campbell, por acumulación de amarillas.

Quien sí viaja con los manudos es Washington Ortega, aunque será hasta el último momento cuando se tome la decisión definitiva de si él defenderá el arco este jueves después del golpe en la rodilla que sufrió el domingo, o si la Liga tendrá que alinear a Bayron Mora o a Johnny Álvarez para ese juego crucial.

Olimpia también presenta bajas importantes, porque no cuenta con Jorge Álvarez y Yustin Arboleada para el pulso contra la Liga.

Esta semifinal se encuentra 1-1 y el gol de visita es criterio de desempate. En este momento, eso está jugando a favor del equipo hondureño.

