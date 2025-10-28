Motagua vs. Cartaginés: Canal y hora del partido de la verdad por el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Sport Cartaginés visita a Motagua en el partido de vuelta del repechaje por un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. Estos equipos juegan esta instancia, luego de haber quedado fuera de la Copa Centroamericana.

Lograrlo tendría su mérito y significaría derribar una barrera para los brumosos.

Doce años han pasado desde la última vez que el equipo de la Vieja Metrópoli dijo presente alguna de las versiones anteriores de la actual Concachampions.

Y en Cartaginés están convencidos de que es el momento de regresar.

Los dirigidos por Andrés Carevic tienen una ventaja de 1-0 en esta serie de repechaje, luego del gol marcado por Geancarlo Castro la semana pasada en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Sin embargo, ni Andrés Carevic ni sus jugadores se fían de esa ventaja y el plan no será cuidar ese marcador en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

El técnico brumoso insiste en que Cartaginés tiene una clara idea de juego, siendo un equipo equilibrado, ordenado atrás y con vocación ofensiva definida.

Motagua y Cartaginés jugarán este 28 de noviembre en el último round del repechaje para acceder a la Copa de Campeones de Concacaf. (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco)

¿Dónde puedo ver el partido Motagua vs. Cartaginés? Copiado!

El partido entre Motagua y Cartaginés comenzará a las 8:06 p. m. y será transmitido por ESPN y también podrá observarse mediante la aplicación Disney+.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Reviva el gol de Geancarlo Castro con el que Cartaginés ganó el partido de ida ante Motagua Copiado!

¡Geancarlo Castro le da la victoria a Cartaginés en la recta final! 🔥 pic.twitter.com/9YgXxH0310 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 22, 2025

Los escenarios que pueden presentarse este martes Copiado!

Cartaginés parte con una ventaja de 1-0, después del triunfo que obtuvo la semana pasada en su casa.

Un empate por cualquier marcador esta noche le daría el boleto a los brumosos, lo mismo que un nuevo triunfo.

La única manera de que haya tiempos extra y hasta penales en caso de ser necesario, es que Motagua gane el partido de hoy por 1-0, de modo que el goblal se empate 1-1.

Andrés Carevic asegura que Cartaginés irá al ataque con orden, en el partido definitivo contra Motagua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recuerde que la regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global.

Por ejemplo, si Motagua gana el juego de esta noche por 2-1, los brumosos se dejarían el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.