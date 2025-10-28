Motagua vs. Cartaginés: Canal y hora del partido de la verdad por el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf

El partido Motagua vs. Cartaginés
Tegucigalpa, Honduras.- El Club Sport Cartaginés visita a Motagua en el partido de vuelta del repechaje por un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. Estos equipos juegan esta instancia, luego de haber quedado fuera de la Copa Centroamericana.
Lograrlo tendría su mérito y significaría derribar una barrera para los brumosos.
Doce años han pasado desde la última vez que el equipo de la Vieja Metrópoli dijo presente alguna de las versiones anteriores de la actual Concachampions.
Y en Cartaginés están convencidos de que es el momento de regresar.
Los dirigidos por Andrés Carevic tienen una ventaja de 1-0 en esta serie de repechaje, luego del gol marcado por Geancarlo Castro la semana pasada en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.
Sin embargo, ni Andrés Carevic ni sus jugadores se fían de esa ventaja y el plan no será cuidar ese marcador en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.
LEA MÁS: A Johan Venegas ya lo operaron y este es el tiempo que estará fuera de las canchas
El técnico brumoso insiste en que Cartaginés tiene una clara idea de juego, siendo un equipo equilibrado, ordenado atrás y con vocación ofensiva definida.
¿Dónde puedo ver el partido Motagua vs. Cartaginés?
El partido entre Motagua y Cartaginés comenzará a las 8:06 p. m. y será transmitido por ESPN y también podrá observarse mediante la aplicación Disney+.
Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.
Reviva el gol de Geancarlo Castro con el que Cartaginés ganó el partido de ida ante Motagua
¡Geancarlo Castro le da la victoria a Cartaginés en la recta final! 🔥 pic.twitter.com/9YgXxH0310— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 22, 2025
Los escenarios que pueden presentarse este martes
Cartaginés parte con una ventaja de 1-0, después del triunfo que obtuvo la semana pasada en su casa.
Un empate por cualquier marcador esta noche le daría el boleto a los brumosos, lo mismo que un nuevo triunfo.
La única manera de que haya tiempos extra y hasta penales en caso de ser necesario, es que Motagua gane el partido de hoy por 1-0, de modo que el goblal se empate 1-1.
Recuerde que la regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global.
Por ejemplo, si Motagua gana el juego de esta noche por 2-1, los brumosos se dejarían el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.