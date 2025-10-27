¡Histórico! Cartaginés reta las bajas y el ambiente hostil en busca de la Copa de Campeones

El Club Sport Cartaginés está listo para cumplir una gran faena, hacer historia en Honduras y volver a una Copa de Campeones de la Concacaf.

El cuadro brumoso juega el martes a las 8 p.m., de visita contra Motagua, en el repechaje por el boleto al máximo evento de clubes del área.

Desde hace 10 años, los de la Vieja Metrópoli no clasifican a la Copa de Campeones de la Concacaf y están a un paso de lograrlo, tras haber ganado la semana pasada 1-0 en el Estadio Fello Meza.

El inconveniente para los nacionales es que deben sellar el pase de visita, en un ambiente fuerte, quizá hostil y con las bajas de Diego González en defensa y Johan Venegas en la ofensiva. El mexicano posee una lesión en la pierna izquierda y Venegas sufrió un fuerte golpe en la clavícula durante el juego contra Herediano.

“Anímicamente y físicamente estamos listos. Los muchachos están dispuestos, entendiendo un montón de cosas que tenemos en contra y sabiendo la importancia del juego para el club, la provincia y el país, porque representamos a Costa Rica”, dijo Juan Carlos Herrera, preparador físico de Cartaginés, al sitio RM Deportes.

El Club Sport Cartaginés tiene la ventaja sobre Motagua, el empate en Honduras le da el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los brumosos tienen cuatro encuentros sin ganar en el torneo nacional. Perdieron 2-1 el sábado frente a Herediano, pero en el grupo la consigna es trascender en el plano internacional.

“Después de mucho tiempo de no estar en esta competencia (Copa de Campeones de la Concacaf), es un objetivo que nos trazamos al inicio del semestre y estamos a un paso de lograrlo”, añadió Juan Carlos Herrera.

Herrera resaltó que desean encarar el compromiso y son conscientes de la responsabilidad, pero la ilusión por avanzar los motiva, pese a las bajas de González y Venegas.

“Marcelo Pereira viajó con el grupo, estará en el entrenamiento y tomaremos la decisión de cómo usarlo. Esperamos que nos pueda ayudar”, afirmó Juan Carlos Herrera.

Así avanza Cartaginés

Cartaginés tiene la ventaja 1-0 por haber triunfado en el juego de ida, gracias al gol de Geancarlo Castro.

La regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Una victoria 1-0 de Motagua forzaría el tiempo extra y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al ganador.

El empate o la victoria por cualquier marcador le da el pase a los brumosos. Además, cualquier derrota por un gol de diferencia, que no sea 1-0, le da el pase a los nacionales, por ejemplo, 2-1 o 3-2, gracias al gol de visita.