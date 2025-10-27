A Johan Venegas ya lo operaron y este es el tiempo que estará fuera de las canchas

Johan Venegas se lesionó en el partido entre Herediano y Cartaginés.

Andrés Carevic adelantó desde Honduras que había altas posibilidades de que la lesión que Johan Venegas presentaba necesitaría de una cirugía, pero que el cuerpo médico y el club darían detalles más adelante.

La Nación conoce que el delantero de Cartaginés pasó por el quirófano este domingo al filo de la tarde, para corregirle el problema.

En otros deportes como el ciclismo, cuando se presenta alguna lesión en la clavícula, se procede con la cirugía para acelerar los tiempos de recuperación.

Lo mismo ocurre en el caso del futbolista Johan Venegas, a quien se le practicó la operación antes de que cumpliera 24 horas de haberse lesionado en el partido entre Herediano y Cartaginés.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas? El pronóstico es que dentro de tres o cuatro semanas, Johan Venegas podría volver a jugar con los brumosos, si la recuperación marcha sin contratiempos.

Después de pasar por la sala de operaciones, el delantero emprende su recuperación de inmediato; mientras que Cartaginés se encuentra en Honduras, en busca del boleto a la Concachampions, en el repechaje contra Motagua.