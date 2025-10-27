Puro Deporte

A Johan Venegas ya lo operaron y este es el tiempo que estará fuera de las canchas

Johan Venegas se sometió este domingo a una cirugía, luego de lesionarse en el partido entre Herediano y Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés presentó a Johan Venegas y Everardo Rubio
Johan Venegas se lesionó en el partido entre Herediano y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésJohan VenegasCopa Centroamericana de ConcacafApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.