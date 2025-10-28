Comisión de Arbitraje emite fulminante veredicto tras jugada polémica de Celso Borges. ¿Se equivocó el árbitro?

Keylor Herrera no salió bien librado en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón.

La polémica desatada en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón del domingo pasado, por la jugada de Celso Borges que el árbitro Keylor Herrera dejó pasar, tiene un nuevo capítulo.

Muchos aficionados y analistas arbitrales consideran que debía señalarse falta en una acción que desembocó en el segundo gol rojinegro.

La Comisión de Arbitraje presidida por Enrique Osses analizó lo ocurrido y su veredicto ya se lo hizo saber a los clubes, a través del informe exclusivo para los equipos que este órgano les envía partido tras partido, sobre las jugadas controversiales. La Nación tuvo acceso al documento.

En el caso específico de esa acción del capitán alajuelense, la Comisión de Arbitraje fue tajante.

Su análisis señala que Keylor Herrera se equivocó, porque debió sancionar la falta y mostrarle la cartulina amarilla a Celso Borges.

Además, de esa barrida surgió la jugada que acabó en el gol de Diego Campos.

La Comisión determinó que Keylor Herrera se equivocó porque “decide no sancionar infracción del jugador #5 de Alajuelense (Borges), quien recupera la posesión del balón y se consigue un gol en la siguiente jugada”.

Pero también indica que el error no solo fue del central, porque “el VAR revisa la acción con consideraciones técnicas y ángulos no adecuados, sin encontrar evidencia de una falta clara en el inicio de la acción”.

En el documento generado por la Comisión de Arbitraje también se lee que “lo que debió ocurrir es que el VAR invitara al árbitro a una revisión de campo por falta clara en el inicio de la acción. Posterior a esta revisión el árbitro debió cancelar el gol y reanudar el juego con un tiro libre directo a favor de Pérez Zeledón”.

⏰ 55’ Gol de Diego Campos que coloca el 2-1 para Alajuelense. pic.twitter.com/8ECqTb8EOl — FUTV (@FUTVCR) October 27, 2025

En otras anotaciones que hizo la Comisión de Arbitraje sobre este partido, recalca que a Celso Borges lo debieron amonestar por realizar una entrada temeraria.

Destaca que la amarilla para Alejandro Bran fue correcta por cortar un avance prometedor y que hubo otro error, al no amonestar a Rawy Rodríguez por ese mismo motivo.

La Comisión de Arbitraje dictaminó que Pérez Zeledón se vio afectado en esa acción controversial, donde debió sancionarse la falta y mostrarle amarilla al capitán rojinegro.

