¿Qué pasó con el VAR en la violenta entrada de Celso Borges contra jugador de Pérez Zeledón?

El central Keylor Herrera pidió la asistencia para el volante de Pérez Zeledón, Kendall Porras, luego de la fuerte entrada que le hizo el capitán de Alajuelense, Celso Borges.

La acción que marcó la jornada del fin de semana se dio en el partido que disputaron Alajuelense y Pérez Zeledón. En este duelo, en el segundo gol manudo se dio una fuerte entrada previa a la diana, de parte de Celso Borges a Kendall Porras (jugador generaleño), no obstante el central, Keylor Herrera, no pitó la falta y la acción continuó.

Los jugadores de Pérez pidieron la revisión de la jugada en el VAR, sin embargo la decisión de validar el gol ya estaba tomada por Herrera.

La Nación consultó a dos analistas arbitrales sobre qué pasó con la herramienta y por qué no se utilizó.

Greivin Porras, exárbitro, explicó cómo es que entra en funcionamiento el videoarbitraje y además recalcó que quedó muy preocupado no solo con Keylor Herrera, sino también con quienes estaban a cargo del VAR y el AVAR: Jesús Montero y Josué Mejía, respectivamente.

“Vamos a aclarar el uso del VAR y entender que dentro de los protocolos que hay, cada gol debe ser revisado por parte del VAR. De hecho, muchas veces un gol donde no pasó nada la reanudación del juego tarda, porque se revisan todos los detalles”, dijo Porras.

Porras detalló que para él, aunque parezca increíble, el VAR no entró en acción porque consideró compartir el criterio de Keylor Herrera.

“El VAR interviene siempre y cuando los que están en el VAR tengan un criterio diferente al de Keylor Herrera, si el criterio de los del VAR es similar pues no hay revisión, porque los que están ahí tienen la misma apreciación, entonces no hay porque revisar. Aunque no hay explicación (oficial), todo hace indicar que así vieron la jugada”, acotó.

Ricardo Cerdas, un expresidente de Comisión de Arbitraje, puntualizó en que él espera poder escuchar los audios del VAR de este juego, ya que no entiende con qué criterio se trabajó.

“Me encantaría escuchar los audios del VAR porque no entiendo por qué tomaron la decisión. Puede que el VAR recomendara ver la falta, pero el árbitro decidiera no ir. Por las tomas públicas se ve que hay una clara falta, incluso falta de juego brusco. El VAR debió insistir en llamar a Herrera”, manifestó.

El Municipal Pérez Zeledón mostró incluso los puntos de sutura que requirió Kendall Porras tras el partido ante Alajuelense. (Municipal Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

Cerdas manifestó que él sentiría una gran preocupación si al final desde la herramienta llamaron al central, pero él prefirió no tomar el consejo de ver la acción nuevamente.

“Hay algo que puede ser muy preocupante y es la soberbia profesional, hay que tener mucho cuidado en pensar que solo yo tengo la razón. Si al final hay una herramiento debería de utilizarse para buscar soluciones”, finalizó.