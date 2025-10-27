Fútbol

¿Qué pasó con el VAR en la violenta entrada de Celso Borges contra jugador de Pérez Zeledón?

Analistas arbitrales explican la polémica acción entre Celso Borges y Kendall Porras, en el Alajuelense vs. Pérez Zeledón

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
26/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Perez Zeledón por la jornada 14 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
El central Keylor Herrera pidió la asistencia para el volante de Pérez Zeledón, Kendall Porras, luego de la fuerte entrada que le hizo el capitán de Alajuelense, Celso Borges. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso BorgesKendall PorrasMunicipal de Pérez ZeledónLiga Deportiva Alajuelense
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.