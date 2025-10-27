Técnico de Pérez Zeledón explota tras juego contra Alajuelense: ‘Los jugadores no son animales, hay que cuidarlos’

Kendall Porras ameritó cuatro puntos de sutura en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón.

En Pérez Zeledón se encuentran muy molestos por una de las acciones polémicas presentadas en el partido que perdieron por 3-2 contra Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La segunda anotación de la Liga surgió tras una barrida de Celso Borges sobre Kendall Porras, que culminó con el gol de Diego Campos. Los generaleños reclamaban falta, pero Keylor Herrera dejó pasar la acción.

⏰ 55’ Gol de Diego Campos que coloca el 2-1 para Alajuelense. pic.twitter.com/8ECqTb8EOl — FUTV (@FUTVCR) October 27, 2025

En la rueda de prensa posterior al juego, el técnico de Pérez Zeledón, Luis Orozco, respondió una consulta sobre el nivel de Kendall Porras.

El estratega mexicano indicó que ha evolucionado bastante, y que en el tema físico sus parámetros son muy buenos, de alta velocidad e intensidad. Además, que en el tema de calidad ha subido bastante.

“Tácticamente ha aprendido muchísimo, ha sido muy receptivo y es un gran jugador, son de los que hay que cuidar y hoy no lo cuidaron.

”Lo tuvieron que suturar, si mal no recuerdo fueron cuatro puntos que le ponen en enfermería. Y al final, los jugadores no son animales, hay que cuidarlos, porque al final el espectáculo lo dan ellos, no los demás”, afirmó Luis Orozco.

En cuanto al partido en sí, el técnico de Pérez Zeledón subrayó que en el tema del esfuerzo, los jugadores salieron bien y que no tienen nada que reprocharse.

“Al final, terminamos perdiendo el partido por una desatención, una salida nuestra donde está mucho mejor el equipo nuestro que Alajuelense, que estaba muy latente el empate, luego viene ese gol y el penal y ya no pudimos reponernos en las últimas faltas, en los tiros de esquina, donde Joel Campbell lo hizo muy bien”, analizó.

Según él, lo más justo era un empate, que les hubiese caído muy bien.

“El equipo se comportó a la altura en una cancha difícil, con un equipo que es muy complicado”, recalcó el técnico de un Pérez Zeledón que registra siete encuentros sin victorias.

Después de la conferencia de Luis Orozco, los “Guerreros del Sur” publicaron en sus redes sociales las crudas imágenes de cómo quedó la pierna de Kendall Porras y el momento en el que le estaban haciendo los cuatro puntos de sutura.

El Pérez Zeledón publicó la imagen en redes tras el partido ante Alajuelense. (FB Municipal Pérez Zeledón/FB Municipal Pérez Zeledón)

Las fotografías y el video las acompañó de estas palabras en tono sarcástico: “No era falta y tampoco había necesidad de ir a revisar la jugada… ¡Buenas noches familia, nos quedan cuatro finales y lucharemos con todo!”.

Pérez Zeledón mostró el momento en el que le hacían los puntos de sutura a Kendall Porras. (FB Municipal Pérez Zeledón/FB Municipal Pérez Zeledón)

